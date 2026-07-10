Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Լուրեր

Թրամփը հայտնել է՝ Իրանը խնդրել է շարունակել բանակցությունները, ԱՄՆ-ն համաձայնել է

ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփն այսօր հայտարարել է, թե ԱՄՆ-ն համաձայնել է բանակցություններ վարել Իրանի հետ, այն բանից հետո, երբ Թեհրանը խնդրել է շարունակել բանակցությունները:

Նախագահ Թրամփը, սակայն հավելել է, որ երկու երկրների միջև հրադադարն «ավարտվել է»։

«Իրանը մեզ խնդրել է շարունակել «բանակցությունները»։ Մենք համաձայնել ենք դա անել, բայց Միացյալ Նահանգները հստակորեն հայտարարել է, որ հրադադարն ավարտվել է», - իր Truth Social հարթակում գրել է նախագահ Թրամփը:

ԱՄՆ նախագահն ավելի վաղ հայտարարել էր, որ այլևս Թեհրանի հետ բանակցությունները շարունակելու իմաստ չի տեսնում՝ ԱՄՆ-ի և Իրանի միջև սկիզբ առած փոխհրաձգություններից հետո։ Իրանական իշխանություններին որակելով «նենգ» ու «խելագար»՝ ԱՄՆ նախագահը պնդել էր, թե Թեհրանի հետ ձեռք բերված հրադադարն այլևս ավարտվել է։

XS
SM
MD
LG