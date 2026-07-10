Կատարը կրկին բանակցում է Վաշինգտոնի և Թեհրանի հետ

Կատարի բանագնացները Իրանում են՝ ԱՄՆ-ի հետ վերջին օրերին վերստին սրված լարվածությունը թուլացնելու և ավելի լայն բանակցությունների շարունակման համար պայմաններ ստեղծելու նպատակով։
«Ռոյթերզ»-ի աղբյուրները հայտնում են, որ այս բանակցություններն ընթանում են ԱՄՆ-ի հետ համակարգված։
«Նյու Յորք Թայմս»-ը ևս հաղորդում է, որ Կատարը, որի միջնորդությամբ անցած ամիս ԱՄՆ-ն ու Իրանը հրադադար էին հաստատել, կրկին բանակցում է Վաշինգտոնի և Թեհրանի հետ՝ ճգնաժամը թուլացնելու համար։
Իրավիճակը սրվել էր այս շաբաթասկզբին, երբ Վաշինգտոնը հայտարարեց, թե իրանական կողմը հարվածել է առևտրային նավերի՝ Հորմուզի նեղուցի մոտ գտնվող Օմանի ջրերում։
Ի պատասխան՝ ԱՄՆ-ն թիրախավորեց իրանական 90 ռազմական օբյեկտ, իսկ Իրանը հարվածեց Քուվեյթում, Բահրեյնում և Կատարում տեղակայված ամերիկյան բազաներին։
Իսրայելն իր հերթին հայտարարել է, որ պատրաստ է վերսկսել Իրանի դեմ իր ռազմական գործողությունները, եթե անհրաժեշտ լինի՝ խոստանալով, որ այս անգամ հարվածները կլինեն «ավելի ուժգին»։