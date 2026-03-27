Թրամփը պնդում է՝ բանակցությունները շատ լավ են ընթանում, միաժամանակ սպառնում է Իրանին

ԱՄՆ նախագահը հայտարարել է, որ Թեհրանի խնդրանքով ևս 10 օրով հետաձգում է Իրանի էներգետիկ ենթակառուցվածքներին հարվածները: Դոնալդ Թրամփը երկուշաբթի էլ հինգ օրով էր հետաձգել հարվածները, վերջնաժամկետը լրանում էր այսօր:
Թրամփի հայտարարությունից հետո նավթի գինն իջել է մինչև 93 դոլար: Այսօր երեք նավ փորձել է հատել Հորմուզի նեղուցը, սակայն Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի զգուշացումից հետո հետ են գնացել: Կորպուսը հայտարարել է, որ ոչ բարեկամական երկրների նավերի երթևեկությունը նեղուցով արգելված է, իսկ ցանկացած փորձ կոշտ արձագանքի կարժանանա:
ԱՄՆ նախագահը կրկին պնդել է, թե հաղթել են պատերազմը, և նշել է, որ Իրանի հետ բանակցությունները «շատ լավ են ընթանում»՝ հակառակ Թեհրանից հնչող հայտարարություններին, թե չեն բանակցում Վաշինգտոնի հետ:
Թրամփը կրկին սպառնացել է՝ Իրանին ոչ մի լավ բան չի սպասում, եթե գործարքի չգնան, չհրաժարվեն իրենց միջուկային ծրագրից և չբացեն Հորմուզի նեղուցը, որտեղով անցնում է աշխարհում սպառվող նավթի մոտ 20 տոկոսը:
«Կտեսնենք՝ արդյոք նրանք կցանկանան գործարքի գնալ։ Եթե չանեն, մենք նրանց ամենավատ մղձավանջը կլինենք։ Մինչ այդ, պարզապես կշարունակենք ոչնչացնել նրանց՝ անարգել, անդադար։ Եվ նրանք ոչինչ չեն կարող անել ... Եթե կարողանային, դուք կլսեիք դրա մասին», - հայտարարել է ԱՄՆ նախագահը:
Թրամփի հատուկ բանագնաց Սթիվ Ուիթքոֆը հաստատել է, որ ԱՄՆ-ն Պակիստանի միջոցով 15 կետանոց առաջարկներ է փոխանցել Իրանին: Թեհրանը պաշտոնապես չի պատասխանել դրանց: Թեև իշխանական լրատվամիջոցները հայտնել էին, որ Թեհրանը մերժել է դրանք և ներկայացրել իր պայմանները: Ըստ իշխանական Tasnim գործակալության՝ Իրանը հիմա սպասում է ԱՄՆ արձագանքին:
Չնայած Թրամփը պարբերաբար պնդում է, թե հաղթել են պատերազմը, The Wall Street Journal-ը գրում է, որ Պենտագոնը քննարկում է Մերձավոր Արևելք լրացուցիչ 10 հազար զինվոր ուղարկելու հնարավորությունը: Ըստ լրատվամիջոցի՝ դեռ պարզ չէ, թե որտեղ կտեղակայվեն այդ ուժերը, սակայն ենթադրվում է, որ դրանք կլինեն Իրանի և Խարգ կղզու հարվածային հասանելիության սահմաններում։
Ու մինչ պարզ չէ, թե արդյոք Թեհրանն ու Վաշինգտոնը բանակցում են, պատերազմի 28-րդ օրը Իսրայելը շարունակել է հարվածներն Իրանին ու Լիբանանին: Կան զոհեր և վիրավորներ: Իսրայելը պնդել է, որ հարվածել է նաև Իրանի ծովային ականների արտադրության գլխավոր օբյեկտին:
Իրանն, իր հերթին, պատասխանել է Իսրայելին, նաև շարունակել հարվածները Պարսից ծոցի երկրներին, որոնց բնակիչներին զգուշացրել է հեռու մնալ այն վայրերից, որտեղ ամերիկյան զորք է տեղակայված:
Իրանի արտգործնախարարն էլ տեսակապով ելույթ է ունեցել ՄԱԿ-ի Մարդու իրավունքների խորհրդի արտակարգ նիստին՝ նվիրված Մինաբում օրիորդաց դպրոցի վրա հարձակմանը, ինչի հետևանքով 175 երեխա և ուսուցիչ էր սպանվել։ Աբբաս Արաղչին հայտարարել է՝ «բարբարոսական այդ հարձակումը» պատերազմական հանցագործություն է, որն արվել է դիտավորյալ:
«Դպրոցի վրա հարձակումը պատերազմական հանցագործություն էր և մարդկության դեմ ուղղված հանցագործություն, որը պետք է բոլորը միանշանակ դատապարտեն, իսկ մեղավորները՝ պատասխան տան։ Այս վայրագությունը չի կարող արդարացվել, թաքցվել և չպետք է լռության ու անտարբերության մատնվի», - ասել է Արաղչին:
ՄԱԿ-ի Մարդու իրավունքների հարցերով բարձր հանձնակատարն էլ ԱՄՆ-ին կոչ է արել ավարտել հարձակման հետաքննությունը և հրապարակել արդյունքները։