Իրանում հարվածներից վնասվել են առնվազն 120 մշակութային և պատմական հուշարձաններ

Պատերազմի մեկնարկից ի վեր ԱՄՆ-ի և Իսրայելի հարվածները Իրանում վնասել են առնվազն 120 թանգարաններ, մշակութային և պատմական հուշարձաններ։
Այս մասին հայտել է Թեհրանի քաղաքային խորհրդի մշակութային ժառանգության հանձնաժողովի ղեկավարն՝ ընդգծելով, որ դրանք անմիջապես թիրախավորվել են, ինչի հետևանքով կառուցվածքային լուրջ վնասներ են կրել։
Պետական հեռուստատեսության փոխանցմամբ՝ այդ շինություններից են ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի ցանկում ընդգրկված Գոլեսթանի պալատը, Սաադաբադի պալատը, Մարմարե պալատը և Թեյմուրթաշի տունը, որը հայտնի է նաև որպես Պատերազմի թանգարան։