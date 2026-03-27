ԱՄՆ-ը քննարկում է Մերձավոր Արևելք լրացուցիչ 10,000 զինվոր ուղարկելու հնարավորությունը. WSJ

Պենտագոնը քննարկում է Մերձավոր Արևելք մինչև լրացուցիչ 10,000 ցամաքային զորքեր ուղարկելու հնարավորությունը, հայտնում է The Wall Street Journal-ը։
Նաև նշվում է, որ դեռ պարզ չէ, թե տարածաշրջանի որ հատվածում կտեղակայվեն այդ ուժերը, սակայն ենթադրվում է, որ դրանք կլինեն Իրանի և Խարգ կղզու հարվածային հասանելիության սահմաններում։
«Զորքերի տեղակայման վերաբերյալ բոլոր հայտարարությունները կհրապարակվեն Պատերազմի նախարարության կողմից։ Ինչպես արդեն նշել ենք, նախագահ Թրամփը միշտ իր տրամադրության տակ ունի բոլոր ռազմական տարբերակները», - WSJ-ի փոխանցմամբ՝ ասել է Սպիտակ տան մամուլի քարտուղարի տեղակալ Աննա Քելլին։
ԱՄՆ Կենտրոնական հրամանատարության խոսնակը, որը պատասխանատու է Մերձավոր Արևելքում ամերիկյան ուժերի համար, հրաժարվել է մեկնաբանություն տալ։