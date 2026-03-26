Իրարամերժ հայտարարություններ ԱՄՆ - Իրան բանակցությունների մասին

Իրանն ուսումնասիրում է պատերազմը դադարեցնելու վերաբերյալ ամերիկյան առաջարկը, սակայն չի բանակցում ԱՄՆ-ի հետ, հայտարարել է արտգործնախարար Աբբաս Արաղչին:
Պետական հեռուստաընկերությանը տված հարցազրույցում Արաղչին հայտնել է, որ վերջին օրերին Ամերիկան միջնորդների միջոցով տարբեր ուղերձներ է փոխանցել, որոնց Թեհրանն արձագանքել է՝ հայտնելով իր դիրքորոշումը: Սակայն, ըստ նախարարի, դա չի նշանակում բանակցություն կամ երկխոսություն:
Իրանի գլխավոր դիվանագետն ասել է, որ ԱՄՆ առաջարկները փոխանցվել են երկրի բարձրաստիճան իշխանություններին, և եթե անհրաժեշտ լինի դիրքորոշում ընդունել, անպայման որոշում կկայացվի: Իսկ մինչ այդ դիմադրությունը կշարունակվի:
«Առայժմ մեր քաղաքականությունն է շարունակել դիմադրել և պաշտպանել երկիրը։ Այս պահին մենք բանակցություններ վարելու մտադրություն չունենք, և որևէ բանակցություն տեղի չի ունեցել», - պնդել է Իրանի արտաքին քաղաքական գերատեսչության ղեկավարը:
Արաղչին նշել է, թե միայն փաստը, որ ԱՄՆ-ն արդեն խոսում է բանակցելու մասին, ինքնին պարտության խոստովանություն է, հատկապես որ Վաշինգտոնը մինչ այդ Թեհրանից պահանջում էր անվերապահորեն հանձնվել։ Իրանը ցանկանում է, որ պատերազմն ավարտվի, սակայն՝ իր պայմաններով, հավելել է նա:
Իրանական պետական Press TV-ն երեկ հայտնել էր, որ Թեհրանը մերժել էր ԱՄՆ առաջարկները և հինգ պայման էր առաջ քաշել՝ դադարեցնել ագրեսիան, երաշխավորել, որ պատերազմը չի կրկնվի, վնասների փոխհատուցում վճարել, դադարեցնել պատերազմը տարածաշրջանում Իրանի պրոքսիների դեմ և միջազգայնորեն ճանաչել ու երաշխավորել Հորմուզի նեղուցի նկատմամբ Իրանի ինքնիշխան իրավունքը:
Մինչ այդ ԱՄՆ նախագահը հայտարարել էր, թե Իրանը մասնակցում է խաղաղության բանակցություններին, պարզապես վախենում են խոստովանել։ Դոնալդ Թրամփն ասել է, թե միջուկային զենքի ձգտող Իրանը «քաղցկեղ» է, որից ստիպված են ազատվել և անպայման կանեն դա:
«Ի դեպ, նրանք բանակցություններ են վարում և շատ են ուզում համաձայնության գալ։ Բայց նրանք վախենում են դա ասել, քանի որ կարծում են, որ սեփական ժողովուրդը կսպանի իրենց: Նրանք նաև վախենում են, որ մենք կսպանենք իրենց», - ասել էր Դոնալդ Թրամփը:
Սպիտակ տան խոսնակն, իր հերթին, զգուշացրել է՝ ԱՄՆ-ն ավելի ուժեղ կհարվածի Իրանին, եթե Թեհրանը չընդունի պարտությունը: Քերոլայն Լևիթն ասել է, որ «իրանական ռեժիմի մնացած տարրերը» ևս մեկ հնարավորություն ունեն համագործակցելու նախագահ Թրամփի հետ, ընդմիշտ հրաժարվելու իրենց միջուկային ձգտումներից և դադարեցնելու ԱՄՆ-ին և նրա դաշնակիցներին սպառնալը։
«Նախագահ Թրամփը բլեֆ չի անում և պատրաստ է դժոխքի վերածել Իրանը։ Թեհրանը չպետք է կրկին սխալ հաշվարկներ անի … Այս կետից հետո ցանկացած բռնության պատճառը կլինի այն, որ իրանական ռեժիմը հրաժարվել է ընդունել պարտությունը և հրաժարվում է համաձայնության գալ», - հայտարարել է Լևիթը:
Նախօրեին ամերիկյան լրատվամիջոցները հաղորդել էին, թե Պենտագոնը հավելյալ զորք է ուղարկում Մերձավոր Արևելք: Լևիթը, սակայն, չի պատասխանել հարցին, թե արդյոք ԱՄՆ-ն մտադիր է ցամաքային գործողություն իրականացնել Իրանում: Միայն ասել է, որ Կոնգրեսի թույլտվությունը դրա համար անհրաժեշտ չէ։
Իսկ The Washington Post-ը, երեք աղբյուրի հղում անելով, հայտնում է, որ Պենտագոնը քննարկում է Ուկրաինայի համար նախատեսված սպառազինությունը Մերձավոր Արևելք ուղարկելու հարցը, քանզի Իրանի հետ պատերազմի պատճառով սահմանափակվում է ԱՄՆ զինված ուժերի համար ամենակարևոր զենքի մատակարարումը: Խոսքը առաջին հերթին հակաօդային պաշտպանության համակարգերի մասին է:
Բանակցությունների վերաբերյալ Թեհրանից և Վաշինգտոնից հնչող հակասական հայտարարությունների ֆոնին Իսրայելը պատերազմի 27-րդ օրը շարունակել է հարվածներն Իրանին և Լիբանանին: Կան զոհեր և վիրավորներ:
Իսրայելի պաշտպանության նախարարը հայտարարել է, որ իսրայելական հարվածից սպանվել է Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի ռազմածովային ուժերի հրամանատար Ալիռեզա Թանգսիրին։
Իրանն, իր հերթին, հարվածել է իսրայելական ռազմական կառավարման կենտրոնի, նաև միջուկային ենթակառուցվածքների: Պարսից ծոցի երկրներին հարվածները ևս շարունակվել են:
Իրանի հայտարարությունից հետո, որ Թեհրանն ու Վաշինգտոնը չեն բանակցում, նավթի գինը կրկին բարձրացել է՝ հասնելով 104 դոլարի մեկ բարելի դիմաց։ Պատերազմի սկսվելուց ի վեր նավթը թանկացել է մոտ 40 տոկոսով:
Դեռ փակ է Հորմուզի նեղուցը, որտեղով անցնում է աշխարհում սպառվող նավթի մոտ 20 տոկոսը: Տարբեր գնահատականներով՝ նեղուցում դեռ 2 հազարից ավելի նավ է արգելափակված: Իրանական լրատվամիջոցները հաղորդում են, որ խորհրդարանը պատրաստվում է օրենք ընդունել, որով նեղուցով անցնելու համար վճար կսահմանվի: