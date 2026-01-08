ԱՄՆ վերահսկողությունը Վենեսուելայում կլինի «շատ ավելի երկար». Թրամփ

ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը New York Times-ին ասել է՝ «միայն ժամանակը ցույց կտա», թե որքան կպահպանի Միացյալ Նահանգները վերահսկողությունը Վենեսուելայում։
Times-ի հարցին՝ խոսքը երեք ամսվա՞, վեց ամսվա՞, մեկ տարվա՞, թե՞ ավելի երկար ժամանակահատվածի մասին է, Թրամփը պատասխանել է․ «Ես կասեի՝ շատ ավելի երկար»։
«Մենք այն կվերականգնենք շատ շահավետ ձևով», - ասել է Թրամփը՝ հավելելով. - «Մենք օգտագործելու ենք նավթ և վերցնելու ենք նավթ։ Մենք իջեցնում ենք նավթի գները և գումար ենք տալու Վենեսուելային, որի կարիքը նրանք ունեն»։
Թրամփը հավելել է, որ ԱՄՆ-ն այժմ «շատ լավ է համագործակցում» Վենեսուելայի ժամանակավոր ղեկավար Դելսի Ռոդրիգեսի կառավարության հետ։