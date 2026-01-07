Մատչելիության հղումներ

ԱՄՆ բանակը ռուսական լցանավ է գրավել

Ամերիկացի ծովային հետևակայինները այսօր Ատլանտյան օվկիանոսում ռուսական լցանավ են առգրավել։ Այս մասին հայտարարել է Միացյալ Նահանգների Զինված ուժերի եվրոպական հրամանատարությունը։

Հրամանատարության X-ի օգտահաշվում տեղադրված տեղեկության համաձայն՝ ամերիկյան «Մունրո» ռազմանավը հետապնդել է Bella 1 կոչվող նավթային լցանավը «ԱՄՆ Արդարադատության և Ներքին անվտանգության նախարարությունների հետ համատեղ իրականացվող գործողության շրջանակներում»։

Ռուսական ստվերային տանկերային նավատորմի մաս կազմող Bella 1-ը, ըստ ամերիկյան կողմի, օգտագործվում էր Վենեսուելայում արդյունահանված նավթի տեղափոխման համար, ինչը ԱՄՆ կողմից սահմանված պատժամիջոցների խախտում էր։




