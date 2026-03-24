Թրամփը հայտնում է բանակցությունների մասին, Իրանն ու Իսրայելը շարունակում են հարվածները

Չնայած Իրանի հերքմանը՝ Դոնալդ Թրամփը կրկին հայտարարել է, թե Վաշինգտոնն ու Թեհրանը բանակցում են պատերազմը դադարեցնելու շուրջ և հիմա համաձայնության հասնելու լավ հնարավորություն կա:
ԱՄՆ նախագահը պնդել է, թե Իրանը հրաժարվել է միջուկային զենք ունենալու գաղափարից: Թրամփը նաև ասել է, որ Իրանը խնդրի կարգավորման ևս մեկ հնարավորություն ունի հիմա և հույս է հայտնել, որ կօգտվի դրանից:
«Մենք հիմա իսկապես լավ քննարկումներ ենք ունենում ... Նրանք ուզում են խաղաղություն։ Նրանք համաձայնել են, որ միջուկային զենք չեն ունենա և այլն։ Տեսնենք, թե ինչ կստացվի։ Բայց ես կասեի, որ շատ մեծ հնարավորություն կա»,- հայտարարել է ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը:
Թրամփի հայտարարություններից հետո ամերիկյան լրատվամիջոցները գրում են, թե ԱՄՆ փոխնախագահը կարող է մասնակցել Իրանի հետ հնարավոր բանակցություններին, որոնք կարող են անցկացվել Պակիստանում: Սակայն Սպիտակ տան մամուլի քարտուղար Քերոլայն Լևիթն ասել է, որ բանակցությունների հարցն «անորոշ» է և ցանկացած բան, որը Սպիտակ տունը չի հաստատել, չպետք է համարվի վերջնական:
Վաշինգտոնից և Թեհրանից ստացվող հակասական լուրերի ֆոնին CBS News-ը, Իրանի արտգործնախարարության պաշտոնյային հղում անելով, հայտնում է, որ ԱՄՆ-ն միջնորդների միջոցով Իրանին է փոխանցել բանակցային առաջարկները, որոնք Թեհրանը հիմա քննարկում է: Թրամփը երեկ 15 կետի մասին էր հիշատակել:
Իսկ ինչպե՞ս է բանակցություններին վերաբերվում Իսրայելը: Վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուն հայտնել է, որ խոսել է ԱՄՆ նախագահի հետ, ում կարծիքով՝ բոլորի համար շահավետ գործարք կնքելու հնարավորություն կա: Իսրայելը, սակայն, շարունակում է հարվածները՝ պաշտպանելու իր շահերը, ասել է Նեթանյահուն:
Մենք ջախջախում ենք հրթիռային և միջուկային ծրագրերը, և շարունակում ենք լուրջ հարվածներ հասցնել «Հեզբոլա»-ին: Ընդամենը մի քանի օր առաջ վերացրինք ևս երկու միջուկային գիտնականի, և սա դեռ ամենը չէ։ Մենք կպաշտպանենք մեր կենսական շահերը ցանկացած իրավիճակում»,- ասել է Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուն:
Պատերազմի 25-րդ օրը Իսրայելը հարվածել է Թեհրան, Թավրիզ, Սպահան և Կարզին քաղաքներին, նաև Արևելյան Ադրբեջան նահանգին: Կան զոհեր, այդ թվում երեխաներ: Թեհրանում հարվածել են Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի կենտրոնակայանին:
Իրանը հայտարարել է, որ Իսրայելը հարվածել է Խորամշահրի էլեկտրակայանի գազատարին: Ըստ Fars գործակալության՝ կայանի աշխատանքը չի խափանվել:
Իրանի էներգետիկայի նախարար Աբբաս Ալիաբադին վստահեցրել է, թե անհանգստանալու կարիք չկա, քանզի էլեկտրաէներգիայի արտադրությունը երկրում ապակենտրոնացված է, և հարվածների դեպքում արագ կվերականգնեն ցանկացած կայանի աշխատանքը։
Իրանի բարձրագույն խորհրդատվական մարմնի՝ Նպատակահարմարության խորհրդի անդամ Մոհսեն Ռեզային սպառնացել է «կաթվածահար անել» ԱՄՆ-ն և «խորտակել» ամերիկյան նավերն Արաբական ծոցում, եթե իրանական ենթակառուցվածքները հարձակման ենթարկվեն:
Իսրայելը նաև շարունակել է հարվածները Արևմուտքի կողմից ահաբեկչական ճանաչված «Հեզբոլա»-ի օբյեկտներին Լիբանանում, այդ թվում՝ Բեյրութում: Կան զոհեր և վիրավորներ: Իրանի աջակցությունը վայելող «Հեզբոլա»-ը հայտարարել է, որ պատասխան հարվածներ է հասցրել իսրայելական բանակին:
Իրանը Իսրայելին մեղադրել է Լիբանանում և Պաղեստինում խաղաղ բնակիչների դեմ «պատերազմական հանցագործություններ» կատարելու համար և սպառնացել ծանր հարվածներ հասցնել իսրայելական զորքերին երկրի հյուսիսում, եթե այդ գործողությունները շարունակվեն:
Իրանն իր հերթին հարվածել է Թել Ավիվին, նաև Իսրայելի հարավային և կենտրոնական շրջաններին: Իսրայելական մամուլը հաղորդում է վիրավորների և մասշտաբային ավերածությունների մասին:
Իրանը նաև հարվածել է Քուվեյթին և Սաուդյան Արաբիային: Reuters-ի փոխանցմամբ՝ անօդաչուի հարվածից Բահրեյնում խափանվել է ամպային ծառայություններ մատուցող հսկայի՝ Amazon Web Services ընկերության գործունեությունը:
Հորմուզի նեղուցը, որտեղով անցնում է աշխարհում սպառվող նավթի մոտ 20%-ը, դեռ փակ է: Թրամփի հայտարարությունների ֆոնին երեկ իջնելուց հետո նավթի գինն այսօր կրկին բարձրացել է՝ անցնելով 100 դոլարը: Ճապոնիան հայտարարել է, որ հինգշաբթի կսկսի օգտագործել նավթի իր ազգային պաշարները:
Պատերազմի հետևանքով առ այսօր Իրանում զոհվել է առնվազն 1500 մարդ, վիրավորվել 15,550-ից ավելի: Լիբանանում սպանվել է ավելի քան 1000, վիրավորվել 2580 մարդ: Իսկ Իսրայելում սպանվել է 18, վիրավորվել 4829 մարդ: Զոհեր և վիրավորներ կան նաև Պարսից ծոցի այլ երկրներում: