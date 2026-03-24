Իրանը հարվածել է Թել Ավիվին, կան վիրավորներ

Թել Ավիվում իրանական հարվածից առնվազն 6 մարդ է վիրավորվել։
Լրատվամիջոցների հաղորդմամբ, հրթիռը ընկել է կենտրոնական թաղամասերից մեկում՝ բնակելի շենքերի միջև՝ լրջորեն վնասելով տարածքում գտնվող տներն ու մեքենաները։ Առայժմ հստակ չէ՝ ավերածությունները ուղիղ հարվածի, թե՞ դրանք հրթիռները խոցելուց հետո առաջացած բեկորների հետևանք են։ Կատարվում է քննություն։
Իսրայելի զինված ուժերն իրենց հերթին անցած գիշեր Թեհրանի կենտրոնում շարունակել են հարվածները․ ըստ պաշտոնական հաղորդագրության, դրանց թիրախում են եղել Թեհրանի հրամանատարական կենտրոնները, այդ թվում՝ Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի հետախուզական թևի և Իրանի հետախուզության նախարարության հետ կապված օբյեկտները:
ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը երեկ հայտարարել էր Իրանի հետ արդյունավետ բանակցությունների մասին՝ 5 օրով հետաձգելով հարվածները։ Semafor ամերիկյան լրատվական կայքը, սակայն, հղում անելով ԱՄՆ պաշտոնյային, հաղորդել է, որ դադարը վերաբերում է միայն Իրանի էներգետիկ օբյեկտներին, ռազմական կառույցները դեռ մնում են թիրախում։