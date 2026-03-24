Թրամփի և Նեթանյահուի համաձայնությունը՝ Իրանի դեմ հարվածներից առաջ. Reuters

Իրանի դեմ հարվածներ սկսելուց 48 ժամ առաջ հեռախոսազրույց են ունեցել ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփն ու Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուն, հայտնում է Reuters-ը:
Լրատվամիջոցը նշում է, որ և՛ Թրամփը, և՛ Նեթանյահուն գիտեին, որ Իրանի գերագույն առաջնորդ այաթոլլա Ալի Խամենեին և նրա հիմնական օգնականները հանդիպելու են Թեհրանում գտնվող նրա նստավայրում, ինչը նրանց խոցելի կդարձնի «գլխատման հարվածի» համար։
Սակայն նոր հետախուզական տվյալները ցույց են տվել, որ հանդիպումը շաբաթ գիշերվանից տեղափոխվել է շաբաթ առավոտյան, ներկայացնում է Reuters-ը՝ հղում անելով զանգի մասին տեղեկացված երեք անձանց։
Զանգի մասին նախկինում չի հաղորդվել։
Նեթանյահուն պնդել է, որ երբեք ավելի լավ հնարավորություն չի լինի սպանելու Խամենեիին և վրեժ լուծելու Թրամփին սպանելու Իրանի նախկին փորձերի համար, ասել են Reuters-ի աղբյուրները։ Դրանց թվում էր սպանության դավադրությունը, որը ենթադրաբար կազմակերպվել էր Իրանի կողմից 2024 թվականին, երբ Թրամփը թեկնածու էր։
Մինչև զանգը տեղի ունենալը, Թրամփն արդեն հաստատել էր Միացյալ Նահանգների կողմից Իրանի դեմ ռազմական գործողություն իրականացնելու գաղափարը, բայց դեռևս չէր որոշել, թե երբ կամ ինչ հանգամանքներում Միացյալ Նահանգները կմիջամտի, ասել են աղբյուրները, որոնք խոսել են անանունության պայմանով: