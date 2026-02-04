Ըստ ամերիկյան Axios-ի՝ ԱՄՆ-ի և Իրանի միջև բանակցությունները կարող են տեղի ունենալ ուրբաթ օրը Օմանում: Լրատվամիջոցի փոխանցմամբ՝ Թրամփի վարչակազմը համաձայնել է Իրանի խնդրանքին՝ բանակցությունները Թուրքիայից տեղափոխելու վերաբերյալ:
Reutersի աղբյուրների փոխանցմամբ՝ Իրանը պահանջել է, որ այս շաբաթ ԱՄՆ-ի հետ բանակցությունները տեղի ունենան Օմանում, այլ ոչ թե Թուրքիայում, և, որ միայն միջուկային հարցերի շուրջ երկկողմանի բանակցություններ լինեն:
Ավելի վաղ լրատվամիջոցների հաղորդմամբ Իրանի արտգործնախարարն ու ԱՄՆ նախագահի հատուկ բանագնաց Սթիվ Ուիթքոֆը ուրբաթ օրը կհանդիպեն Ստամբուլում՝ բանակցելու Իրանի միջուկային ծրագրի շուրջ: