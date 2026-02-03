Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
РУС ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Լուրեր

Ամերիկյան ռազմանավերի թիվը Մերձավոր Արևելքում հասել է 12-ի

«Աբրահամ Լինքոլն» ավիակիրն անցնում է Հորմուզի նեղուցով, արխիվային լուսանկար
«Աբրահամ Լինքոլն» ավիակիրն անցնում է Հորմուզի նեղուցով, արխիվային լուսանկար

«Մերձավոր Արևելքում գտնվող ամերիկյան ռազմանավերի թիվը հասել է 12-ի»,-հաղորդել է ԱՄՆ ռազմածովային ինստիտուտը։

Ռազմական ոլորտում զարգացումներն ուսումնասիրող անկախ այս կառույցի տեղեկություններով՝ Արաբական ծովում, Կարմիր ծովի շրջանում, Միջերկրականի արևելյան հատվածում և Պարսից ծոցում այս պահին 12 ամերիկյան ռազմանավ և երկու ատոմային սուզանավ է գտնվում։ «Բոլոր ռազմանավերը զինված են Tomahawk տեսակի հրթիռներով, որոնց առավելագույն հեռահարությունը հասնում է 1600 կիլոմետրի»,- տեղեկացնում են ինստիտուտի փորձագետները։


XS
SM
MD
LG