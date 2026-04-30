Պարսից ծոցին «պայծառ ապագա» է սպասվում առանց ԱՄՆ-ի. Խամենեի

Իրանի գերագույն առաջնորդը հայտարարել է, որ Պարսից ծոցին «պայծառ ապագա» է սպասվում առանց ԱՄՆ-ի ներկայության: Պարսից ծոցի ազգային օրվա առթիվ հղած ուղերձում, որը հրապարակվել է սոցցանցում, Մոջթաբա Խամենեին հայտարարել է, որ Պարսից ծոցի և Հորմուզի նեղուցի համար պատմության նոր գլուխ է ձևավորվում:
«Այսօր, երբ աշխարհի բռնակալների կողմից տարածաշրջանում իրականացված ամենամեծ ռազմական մոբիլիզացիայից և ագրեսիայից, ինչպես նաև Ամերիկայի սեփական ծրագրի շրջանակում կրած ամոթալի պարտությունից անցել է երկու ամիս, Պարսից ծոցի և Հորմուզի նեղուցի համար նոր գլուխ է բացվում», - նշել է նա։
Պատերազմի առաջին օրը վիրավորված Խամենեին, որը դեռ չի ներկայացել հանրության և առ այսօր միայն տեքստային ուղերձներ է հղել, չի բացատրել, թե ինչպես է վերացնելու ամերիկյան շրջափակումը:
Մինչ այդ Դոնալդ Թրամփը հայտարարել է, որ իրանական նավահանգիստների շրջափակումը կշարունակվի այնքան, մինչև Թեհրանը չհամաձայնի գործարքի, որը կփարատի ԱՄՆ մտահոգություններն Իրանի միջուկային ծրագրի շուրջ:
Axios-ի հետ զրույցում ԱՄՆ նախագահն ասել է, որ շրջափակումն ավելի արդյունավետ է, քան ռմբակոծությունը: Նա պնդել էր, թե շրջափակումը տնտեսապես խեղդում է Իրանին, իսկ հաջորդիվ էլ ավելի վատ կլինի նրանց համար: Թրամփը պնդել է, թե Իրանը ցանկանում է գործարքի գնալ, սակայն ինքը չի ցանկանում շրջափակումը հանել, քանզի չի ուզում, որ Իրանը միջուկային զենք ձեռք բերի:
«Շրջափակումը հանճարեղ է, լա՞վ։ Շրջափակումը 100 տոկոսով անթերի է եղել։ Դա ցույց է տալիս, թե որքան լավն է մեր նավատորմը, կարող եմ դա ձեզ ասել։ Ոչ ոք խաղեր չի խաղալու», - նշել է նա։
Axios-ը նաև գրում է, որ ԱՄՆ Կենտրոնական հրամանատարությունը սկսել է Իրանի դեմ «կարճատև և հզոր» հարձակման ծրագիր մշակել, եթե բանակցությունները ձախողվեն։ Լրատվամիջոցը գրում է, որ նոր ծրագիրը Թրամփին կներկայացվի այսօր: Վաշինգտոնը դեռ չի մեկնաբանել լուրը:
ԱՄՆ պաշտպանության նախարարն էլ Կոնգրեսում լսումների ժամանակ արդարացրել է Իրանի դեմ պատերազմը, որը առ այսօր մոտ 25 մլրդ դոլար է արժեցել ամերիկացի հարկատուներին: Փիթ Հեգսեթը հերքել է պնդումները, թե ԱՄՆ-ն այս պատերազմով խրվել է ճահճում: Նախարարը նաև ասել է, թե Իրանը Հորմուզի նեղուցում զբաղված է ծովահենությամբ:
«Այն, ինչ նրանք անում են հիմա, փաստացի ծովահենություն է, դա ահաբեկչություն է, դա սպառնում է միջազգային նավագնացությանը, և մեր շրջափակումը ազդակ է աշխարհին, որ իրականում մենք ենք վերահսկում այդ նեղուցը», - ասել է նախարարը։
ԱՄՆ ֆինանսների նախարարը հայտարարել է, որ Վաշինգտոնը բռնագրավել է Իրանին պատկանող «մոտ կես միլիարդ» կրիպտոարժույթ: Սքոթ Բեսենթը պնդել է, որ տնտեսական ճնշման և իրանական նավահանգիստների շրջափակման արդյունքում Իրանի կառավարությունն արդեն «ճգնաժամի» մեջ է հայտնվել: Ապա հավելել է, որ այս միջոցառումները անդառնալի վնաս կհասցնեն Իրանի տնտեսությանը։
Իրանում մինչդեռ համաձայն չեն ամերիկացիների հետ: Խորհրդարանի խոսնակը հերքել է, թե տնտեսական ճնշումը խնդիրներ է ստեղծում Իրանի համար: Մոհամմադ Բաղեր Ղալիբաֆը սոցցանցում գրել է, որ մինչ այժմ իրանական նավթահորերում պայթյուններ չեն եղել՝ հավելելով, որ երկիրը պատրաստ է դիմանալ տնտեսական ճնշմանը առնվազն ևս 30 օր։ Նա նաև քննադատել է Բեսենթին՝ Թրամփին վատ խորհուրդներ տալու համար:
«Ահա այսպիսի անհեթեթ խորհուրդներ էր ԱՄՆ վարչակազմը ստանում Բեսենթի նման մարդկանցից, որոնք ևս առաջ են մղում շրջափակման տեսությունը և արդյունքում նավթի գինը բարձրացել է 120 դոլարից ավելի։ Հաջորդ կանգառը՝140 դոլարն է։ Խնդիրը տեսությունը չէ, այլ մտածելակերպը», - շեշտել է նա։
Այս ընթացքում Իսրայելը շարունակել է գործողություններն Արևմուտքի կողմից ահաբեկչական ճանաչված «Հեզբոլա»-ի դեմ Լիբանանի հարավում՝ հարվածելով մի քանի քաղաքի: Կան զոհեր:
Իսրայելը նաև միջերկրական ծովում կանգնեցրել է նավատորմ, որը մարդասիրական օգնություն էր տեղափոխում իսրայելական հարվածներից գրեթե հողին հավասարեցված Գազա: