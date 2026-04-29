ԱՄՆ-ի պատերազմն Իրանի դեմ մինչև այժմ արժեցել է 25 մլրդ դոլար

Ամերիկյան ռազմական օդանավերը թռիչք են կատարում «Աբրահամ Լինքոլն» ավիակրից, մարտ, 2026թ.
Ամերիկյան ռազմական օդանավերը թռիչք են կատարում «Աբրահամ Լինքոլն» ավիակրից, մարտ, 2026թ.

ԱՄՆ-ի պատերազմն Իրանի դեմ մինչև այժմ արժեցել է 25 միլիարդ դոլար: Այս մասին հայտարարել է Պենտագոնի բարձրաստիճան պաշտոնյան՝ ներկայացնելով ռազմական ծախսերի առաջին պաշտոնական գնահատականը։

Վերահսկիչի պարտականությունները կատարող Ժյուլ Հըրսթը Միացյալ Նահանգների Կոնգրեսի Ներկայացուցիչների պալատի զինված ուժերի հարցերով հանձնաժողովի օրենսդիրներին հայտնել է, որ այդ գումարի մեծ մասը ծախսվել է զինամթերքի վրա։

ԱՄՆ-ը Իրանի դեմ հարվածները սկսել է փետրվարի 28-ին, և ներկայումս կողմերի միջև պահպանվում է փխրուն հրադադար։



