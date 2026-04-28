Թրամփը թերևս չի ընդունի Իրանի առաջարկը. CNN

ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփ, արխիվ
Դոնալդ Թրամփը դժգոհ է իրանական նոր ծրագրից, որով առաջարկվում է փոխադարձաբար վերացնել Հորմուզի նեղուցի և իրանական նավահանգիստների շրջափակումը, իսկ մինչև պատերազմի ավարտը մի կողմ դնել Իրանի միջուկային ծրագրի քննարկումը: Սա անանուն մնալու պայմանով Reuters-ին պատմել է ամերիկացի մի պաշտոնյա, որը ծանոթ է իրանական առաջարկների շուրջ ԱՄՆ նախագահի և նրա խորհրդականների քննարկմանը:

Ըստ պաշտոնյայի՝ Վաշինգտոնը ցանկանում է միջուկային ծրագրի հարցը լուծել հենց սկզբում: CNN-ն էլ, հղում անելով խնդրին ծանոթ երկու աղբյուրի, գրում է, որ Թրամփը թերևս չի ընդունի առաջարկը, քանզի այդպիսով կարող է զրկվել բանակցությունների ժամանակ ազդեցության կարևորագույն լծակից:

Սպիտակ տան խոսնակը հաստատել է, որ նախագահն ազգային անվտանգության հարցերով օգնականների հետ քննարկել է Թեհրանի նոր առաջարկը: Քերոլայն Լևիթը, սակայն, այլ մանրամասներ չի հայտնել՝ նշելով, որ չի ցանկանում նրանցից առաջ անցնել։

«Միայն կկրկնեմ, որ նախագահը շատ հստակ ուրվագծել է իր կարմիր գծերը Իրանի հարցում, ոչ միայն ամերիկյան հանրության, այլև հենց իրանցիների համար», - ասել է Լևիթը:

Մինչ պարզ չէ, թե Վաշինգտոնն ինչպես կպատասխանի Թեհրանի նոր առաջարկին, Իրանի արտգործնախարարը երեկ հանդիպել է Ռուսաստանի նախագահի հետ: Վլադիմիր Պուտինը հույս է հայտնել, որ Իրանի ժողովուրդը նոր առաջնորդի ղեկավարությամբ կհաղթահարի փորձությունների այս դժվարին շրջանը, որին կհաջորդի խաղաղությունը: Ռուսաստանն էլ կօգնի ինչով կարող է, վստահեցրել է Պուտինը:

«Մեր կողմից մենք կանենք այն ամենը, ինչը բխում է ձեր շահերից, տարածաշրջանի բոլոր ժողովուրդների շահերից, որպեսզի խաղաղությունը հնարավորինս շուտ հաստատվի: Դուք շատ լավ գիտեք մեր դիրքորոշումը», - հայտարարել է Ռուսաստանի նախագահը:

Աբբաս Արաղչին շնորհակալություն է հայտնել դաշնակից Ռուսաստանին այս դժվար պահին Իրանին աջակցելու համար: Հանդիպումից հետո էլ սոցցանցում գրել է, թե վերջին իրադարձությունները վկայում են Թեհրանի և Մոսկվայի «ռազմավարական գործընկերության խորության և ուժի մասին»։

Այս զարգացումներին զուգահեռ, ՄԱԿ-ի Անվտանգության խորհուրդը երեկ նիստ է արել Իրանի հարցով: Մի շարք երկրների ներկայացուցիչներ, ինչպես նաև ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարը Իրանին կոչ են արել ամբողջությամբ բացել Հորմուզի նեղուցը, որտեղով մինչև պատերազմը անցնում էր աշխարհում սպառվող նավթի մոտ 20 տոկոսը:

ՄԱԿ-ում Ռուսաստանի դեսպան Վասիլի Նեբենզյան ասել է, որ հարձակման ենթարկված Իրանը պատերազմի ժամանակ անվտանգության նպատակով կարող է սահմանափակել նավարկությունն իր ջրերում: ՄԱԿ-ում Իրանի դեսպանն էլ նիստից հետո հրավիրած ասուլիսին քննադատել է ԱՄՆ-ին և Իսրայելին «անօրինական պատերազմ» սկսելու համար: Ամիր Սայիդ Իրավանին ասել է, որ Իրանն իրավական որևէ պարտավորություն չունի նեղուցը բացելու հարցում:

«Իրանը 1982-ի Ծովային իրավունքի մասին ՄԱԿ-ի կոնվենցիայի կողմ չէ։ Հետևաբար, դրա պայմանագրային դրույթները պարտադիր չեն Իրանի համար, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ դրանցում արտացոլված որոշակի կանոնները համընդհանուր ճանաչվում են որպես միջազգային սովորութային իրավունք», - հայտարարել է իրանցի դիվանագետը:

Այս ընթացքում Իսրայելը շարունակել է Արևմուտքի կողմից ահաբեկչական ճանաչված «Հեզբոլա»-ի դեմ ռազմական գործողությունները Լիբանանի հարավում: «Հեզբոլա»-ն ևս պատասխան հարվածներ է հասցրել, որոնց հետևանքով իսրայելցի երկու զինվոր է վիրավորվել: Իսրայելական բանակը մեկ տասնյակից ավելի բնակավայրերի բնակիչներին հորդորել է լքել տարածքը:

