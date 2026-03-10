Մատչելիության հղումներ

Հայաստան

Փարիզյան գագաթնաժողովում Փաշինյանը խոսեց փոքր մոդուլային ռեակտորի տեխնոլոգիայի անցնելու Հայաստանի որոշման մասին

Արտապատկերում ՀՀ վարչապետի ֆեյսբուքյան էջում հրապարակված տեսանյութից
Արտապատկերում ՀՀ վարչապետի ֆեյսբուքյան էջում հրապարակված տեսանյութից

Միջուկային էներգիայի փարիզյան գագաթնաժողովում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը կրկին հայտարարեց՝ Մեծամորի ատոմակայանի ժամկետը լրանալուց հետո Հայաստանը որոշել է անցնել փոքր մոդուլային ռեակտորի տեխնոլոգիայի: Մի շարք երկրների առաջնորդների առջև Փաշինյանը խոսեց արդեն գործնական քայլեր մասին:

«Հայաստանը, ինչպես այստեղ ներկայացված շատ երկրներ, մեկնարկել է Հայկական ատոմային էլեկտրակայանի շահագործման կյանքի մինչև 2036 թվականը երկարաձգման ծրագիր։ Այս երկարաձգումն ամուր հիմք կդնի նոր միջուկային էներգաբլոկի բարեհաջող և անվտանգ անցման համար: Այս նպատակով՝ մեր ուշադրությունը կենտրոնացած է քաղաքացիական միջուկային էներգիայի նորարարությունների վրա, մասնավորապես՝ փոքր մոդուլային ռեակտորների տեխնոլոգիաների վրա, որոնք խոստումնալից հեռանկարներ են առաջարկում», - ասաց վարչապետը:

Փաշինյանը հիշեցրեց, որ մոդուլային ռեակտորներն ավելի կարճ շինարարական ժամկետներ են պահանջում, հզորությունը կարող է ընդլայնվել, ինչն ավելի լավ է համապատասխանում Հայաստանի էլեկտրացանցերի կարիքներին։

«Հաշվի առնելով այս հանգամանքները՝ Հայաստանը որոշում է կայացրել փոքր մոդուլային ռեակտորի տեխնոլոգիայի կիրառման վերաբերյալ։ Ներկայումս մենք ուշադիր ուսումնասիրում ենք տեխնոլոգիաները և գնահատում միջազգային գործընկերների առաջարկները։ Ընտրության գործընթացն առաջնորդվում է հուսալիության, երկարաժամկետ կայունության հաշվառմամբ և միջուկային անվտանգության, պաշտպանվածության և չտարածման բարձրագույն չափանիշներին մեր նվիրվածությամբ», - ասաց Նիկոլ Փաշինյանը:

Մոդուլային ռեակտորների թեման վարչապետն այսօր առանձին հանդիպմանը քննարկել է նաև Ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության գլխավոր տնօրեն Ռաֆայել Գրոսսիի հետ:

Միայն թե գլխավոր ինտրիգը շարունակում է մնալ, թե ո՞ր երկրի արտադրության ռեակտորների վրա կանգ կառնի Հայաստանը: Համաժողովի ամբիոնից էլ վարչապետը փակագծեր չբացեց: Այս հարցի պատճառով, սակայն, Երևանը դարձել է աշխարհաքաղաքական կենտրոնների միջև կռվախնձոր, մասնավորապես Միացյալ Նահանգների փոխանախագահ Ջեյ Դի Վենսի հայաստանյան հայտարարությունից հետո. - «Մենք նաև շատ հպարտ ենք հայտարարել, որ մեր երկրներն ավարտել են քաղաքացիական միջուկային համագործակցության 1-2-3 շուրջ բանակցությունները: Երբ այն ամբողջությամբ հաստատվի, դա կհարթի ճանապարհ ամերիկյան ևհայկական ընկերությունների համար՝ կնքելու քաղաքացիական միջուկային նախագծերի վերաբերյալ համաձայնագրեր: Սա նշանակում է փոքր մոդուլային ռեակտորներ, ամերիկյան տեխնոլոգիաները կգան այս երկիր: Կրկին՝ սա այն քիչ երկրներից մեկն է, որտեղ մենք բավականաչափ վստահություն ունենք այս մակարդակում ներդրումներ կատարելու, այս տեսակի տեխնոլոգիաներ ուղարկելու հարցում»:

Չուշացավ Ռուսաստանի պատասխանը. Մարիա Զախավորան չէր քննադատել Հայաստանի իշխանություններին, բայց կասկածի տակ էր դրել ամերիկյան ռեակտորների արդյունավետությունը. - «Հայաստանը, իհարկե, ազատ է աշխատել այն գործընկերների հետ, որոնց հետ հարկ կհամարի: Սակայն ամերիկյան տեխնոլոգիաների օգտին կատարված ընտրությունը իսկապես հարցեր է առաջացնում: Ի՞նչ են այդ ռեակտորները իրենցից ներկայացնում և որտե՞ղ են արդեն շահագործվում»:

Իսկ փոխարտգործնախարար Գալուզինն ավելի ուղիղ էր ասել, որ Մոսկվան մտադիր է հետագայում ևս հանդես գալ որպես Հայաստանի էներգետիկ անվտանգության երաշխավոր, ուստի «Ռոսատոմ»-ը պատրաստ է հնարավորինս շուտ սկսել նոր ատոմակայանի շինարարությունը:

Երևանը ստիպված եղավ մի քանի անգամ բացատրել, որ ամերիկյան ռեակտորներ ձեռք բերելու որոշում չկա, ընդամենը ստորագրվել է փաստաթուղթ, որը հայկական կողմին հնարավորություն կտա ամբողջական տեղեկատվություն ստանալ ամերիկյան տեխնոլոգիաների մասին:

«Հենց համաձայնագիրը ստորագրվել է նրա համար, որպեսզի մենք ավելի խորացված, հաջորդ շերտի անհրաժեշտ տեղեկատվությունը ստանանք: Եվ մենք գնում ենք առաջ էդ ճանապարհով, բայց ոչ միայն Միացյալ Նահանգների հետ՝ բոլոր այն գործըկերների հետ, որ էդ տեխնոլոգիան ունեն», - հայտարարել էր վարչապետը:

Հայաստանը դիտարկում է Ֆրանսիայի, Միացյալ Նահանգների, Ռուսաստանի, Հարավային Կորեայի և Չինաստանի առաջարկները:

Ի դեպ, Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենն էլ այսօր հայտարարեց, որ դաշինքը մոդուլային ռեակտորների նոր ռազմավարություն է որդեգրել:

«Մեր նպատակը շատ պարզ է․ մենք ուզում ենք, որ այս նոր տեխնոլոգիան Եվրոպայում գործարկվի 2030 թվականից, որպեսզի այն կարողանա կարևոր դեր խաղալ ավանդական ռեակտորների կողքին՝ ճկուն, անվտանգ և էներգաարդյունավետ համակարգում», - ասաց ֆոն դեր Լայենը:

Եվրամիության որևէ երկրում դեռ չեն տեղակայվել մոդուլային փոքր ռեակտորներ, կան միայն հաղորդումներ մտադրությունների մասին:

