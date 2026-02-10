Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
РУС ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Հայաստան

Ե՞րբ Հայաստան կհասնեն ամերիկյան տեխնոլոգիաները՝ մոդուլային ռեակտորները

Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն ու փոխնախագահ Ջեյ Դի Վենսը երեկ խաղաղ միջուկային համագործակցության շուրջ բանակցություններն ավարտելու մասին հայտարարություն ստորագրեցին:

Մինչ Միացյալ Նահանգների երկրորդ ամենաբարձրաստճան պաշտոնյայի այցը հայկական կողմը չէր հստակեցնում, թե որ երկրի տեխնոլոգիայով է նոր ատոմակայան կառուցելու: Ջեյ Դի Վենսը նախօրեին բավականին ուղիղ հայտարարեց՝ ամերիկյան տեխնոլոգիաները՝ փոքր մոդուլային ռեակտորները Հայաստան կհասնեն:

«Մենք նաև շատ հպարտ ենք հայտարարել, որ մեր երկրներն ավարտել են քաղաքացիական միջուկային համագործակցության 123 համաձայնագրի շուրջ բանակցությունները։ Երբ այն ամբողջությամբ հաստատվի, դա կհարթի ճանապարհն ամերիկյան և հայկական ընկերությունների համար՝ կնքելու քաղաքացիական միջուկային նախագծերի վերաբերյալ համաձայնագրեր: Սա նշանակում է փոքր մոդուլային ռեակտորներ, ամերիկյան տեխնոլոգիաները կգան այս երկիր», - ասաց Վենսը՝ շարունակելով. - «Կրկին, սա այն քիչ երկրներից մեկն է, որտեղ մենք բավականաչափ վստահություն ունենք այս մակարդակում ներդրումներ կատարելու, այս տեսակի տեխնոլոգիաներ ուղարկելու հարցում, և սա տեղի է ունենում վարչապետի ղեկավարության շնորհիվ»։

Այս պահին աշխարհում գործող ամերիկյան փոքր մոդուլային ռեակտորներ չկան, այնտեղ առայժմ հղկում, կատարելագործում են դրանք, Պետքարտուղարությունն այն հաջորդ սերնդի տեխնոլոգիա է որակում: Վերջնական գործարքի համար նախ պետք է «123 համաձայնագիր» կնքել, երեկ կողմերը հայտարարեցին դրա շուրջ բանակցություններն ավարտելու մասին, առջևում ներպետական ընթացակարգերն են: Այս պահին Վաշինգտոնը նման 26 համաձայնագրեր կնքել է, որոնք վերաբերում են 50 երկրի, Հայաստանի հարևաններից այսպիսի փաստաթուղթ Միացյալ Նահանգները ստորագրել է միայն Թուրքիայի հետ: Նման համաձայնագրեր ունեն նաև, օրինակ, Ռուսաստանի ու Չինաստանի հետ:

Հայաստանը պետք է նոր էներգաբլոկ կառուցի մինչ 2036 թվականը, ատոմակայանի այժմ շահագործվող էներգաբլոկի գործունեությունն այդ ժամկետով է երկարաձգվել:
Որքա՞ն կարժենա ամերիկյան տարբերակը. Միացյալ Նահանգների փոխնախագահ Ջեյ Դի Վենսը նաև թվեր հրապարակեց՝ սկզբնական փուլում խոսքը ընդհանուր 5 միլիարդ դոլարի մասին է, այսինքն՝ փոքր մոդուլային ռեակտորի կառուցումը նախնական հաշվարկով հենց այդքան կարժենա. - «Գումարած լրացուցիչ 4 միլիարդ դոլարի երկարաժամկետ աջակցություն վառելիքի և սպասարկման պայմանագրերի միջոցով»։

«Այդ 5 միլիարդը, այնուհետև 4 միլիարդը՝ դա, ըստ էության, լինելու է վարկ Հայաստանին». - տնտեսագետ Սուրեն Պարսյանի գնահատմամբ՝ այս հաշվարկները դեռ շատ նախնական են, տեխնոլոգիան է՛լ ավելի արդյունավետ դարձնելու ուղղությամբ աշխատանքները շարունակվում են: Թե, ի վերջո, այն որքան կարժենա, հիմա դժվար է ասել, սակայն եթե Հայաստանը ցանկանում է այս տեխնոլոգիան կիրառել, արդեն պետք է հերթ կանգնի:

«Հիմա, կարող ենք ասել, նախնական պատվերների փուլն է այս մոդուլային ռեակտորների պարագայում, և Հայաստանը պետք է այդ պատվերների ցանկում կամ երկրների ցանկում ընդգրկվեր ապագայի համար», - նշեց Պարսյանը:

Փորձագետների հիմնական մտագոհությունն էլ հենց տեխնոլոգիայի նորությունն է, այն դեռ չի շահագործվել, փորձարկված չէ: Տնտեսագետն անցած տարի Միացյալ Նահանգներում էր և տեղում է փորձել մանրամասներ պարզել:

«ԱՄՆ-ում ներկայումս հինգ-վեց տեսակի ատոմային մոդուլային կայանների նախագիծ է քննարկվում: Անցած տարի ԱՄՆ իմ այցի ժամանակ այդպիսի նախագծերի մասին փորձեցի որոշակի տեղեկատվություն հավաքել: Նշեմ, որ այդպիսի տեղեկատվություններ շատ քիչ են, դեռ ուսումնասիրության մեջ են, քննարկման մեջ են, կոնկրետ պատրաստի վիճակ չկա, որ կարողանան քեզ տրամադրել», - ասաց Սուրեն Պարսյանը:

Միացյալ Նահանգների էներգետիկայի դեպարտամենտի կայքում կարդում ենք՝ փոքր մոդուլային ռեակտորներն այս պահին մշակման փուլում են: Տեխնոլոգիան համապատասխան լիցենզիա կստանա 2020-ականների վերջին կամ 2030-ականների սկզբին:

Փոխնախագահ Վենսի հայտարարությանը Մոսկվայի արձագանքը չուշացավ. Ռուսաստանի արտգործնախարարի տեղակալ Միխայիլ Գալուզինը, ըստ էության ակնարկելով, որ ամերիկյանը դեռ չի կիրառվում, պնդել է, թե ռուսական տարբերակին իրական այլընտրանք Հայաստանը չունի:

«Ռոսատոմ»-ը պատրաստ է ամենասեղմ ժամկետներում սկսել նախագծի իրականացումը, բնականաբար՝ հայ ընկերների ցանկության դեպքում: Ապահովության ու արդեն փորձված տեխնոլոգիաների և նաև ֆինանսական տեսանկյունից, այդ թվում՝ շինարարության, հետագա շահագործման և մասնագետների անհրաժեշտ վերապատրաստման տեսանկյունից այլընտրանքներ չկան», - հայտարարել է Գալուզինը:

Բարձրաստիճան պաշտոնյան «Իզվեստիա»-ին հայտնել է, թե նոր ատոմակայանի կառուցումը երկու երկրների օրակարգում կարևոր տեղ է զբաղեցնում, և այն պարբերաբեր քննարկում են տարբեր մակարդակներում: Օրերս Մոսկվա այցի ընթացքում Ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը նաև «Ռոսատոմ»-ի գլխավոր տնօրեն Ալեքսեյ Լիխաչովին էր հանդիպել. թե ինչ են քննարկել, չեն տեղեկացրել:

Արդյո՞ք Միացյալ Նահանգների փոխնախագահ Ջեյ Դի Վենսի հայտարարությունը նշանակում է, որ Երևանը վերջնականապես որոշել է ատոմակայանի էներգաբլոկի փոխարեն ամերիկյան փոքր մոդուլային ռեակտոր կառուցել՝ նախընտրելով համագործակցել Միացյալ Նահանգների հետ, այլ ոչ Ռուսաստանի, որը շարունակ պատրաստակամություն է հայտնում Հայաստանում նոր ատոմակայան կառուցել: Այս հարցը «Ազատություն»-ը գրավոր ուղարկել է Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն: Խոստացել են շուտ պատասխանել:



Առնչվող թեմաներով

XS
SM
MD
LG