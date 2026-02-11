Մատչելիության հղումներ

Հայաստան

Վենսի 24 ժամը Հայաստանում. դրոններ, միջուկային համաձայնագիր, չիպեր ու գերիների հարց

11 մլն դոլարի հետախուզական դրոնային տեխնոլոգիաների վաճառքից մինչև միջուկային ոլորտի համագործակցություն, խոստացավ Հայաստան եկած ԱՄՆ փոխնախագահ Ջեյ Դի Վենսը:

Էլ ի՞նչ արեց ու ասաց ԱՄՆ փոխնախագահը 24 ժամում Երևանում:

Վենսը եկել էր ընտանիքով: Առանձին Փաշինյանի հետ խոսեց: Ստորագրեցին համաձայնագիր: Երեկ առավոտյան Հայոց ցեղասպանության հուշահամալիր այցելեց:

Վենսը երբևէ Հայաստան այցելած ԱՄՆ միակ փոխնախագահն է ու ամենաբարձրաստիճան ամերիկացի պաշտոնյան և հպարտ է այդ առիթով:

Թարգմանության վրիպակի պատճառով որոշ լրատվամիջոցներ հաղորդել էին, թե նա խոստացել է ամերիկյան 9 մլրդ դոլարի ներդրումներ. դա այդպես չէ, ու խոսքը լրիվ ուրիշ բանի մասին է:

Վենսն ու Փաշինյանը ստորագրել են միջուկային ոլորտում համագործակցությունը խորացնելու մասին համաձայնագիր: Սա նշանակում է՝ միջուկային էներգիայի խաղաղ օգտագործման ոլորտում գործակցություն ամերիկացիների հետ, որով Հայաստանը հնարավորություն կստանա Ամերիկայից տեխնոլոգիաներ գնել: Եթե ուղիղ ու առանց թարգմանության մեջբերենք Վենսին, երբ վերջնական հաստատում լինի, կստացվի «մինչև 5 միլիարդ դոլար սկզբնական ամերիկյան արտահանում, գումարած լրացուցիչ 4 միլիարդ դոլարի երկարաժամկետ աջակցություն՝ վառելիքի և սպասարկման պայմանագրերի միջոցով»:

Թե կոնկրետ ինչ է գնվելու, երբ և ինչի համար, Վենսը չհստակեցրեց, բայց հայտնի է, որ Երևանը բանակցում է Վաշինգտոնի հետ մոդուլային ատոմակայանի կառուցման հարցով։

ԱՄՆ փոխնախագահը նաև TRIPP-ից խոսեց, ասելով՝ այն բացելու է առևտրի, տարանցման և էներգետիկ հոսքերի մի նոր աշխարհ այս տարածաշրջանում, որն աննախադեպ կապեր կստեղծի Հայաստանի և նրա հարևանների միջև ու կբերի խաղաղություն:

Վենսի այցի ընթացքում առաջին անգամ տեղեկացանք նաև, որ Հայաստանն ԱՄՆ-ից ԱԹՍ-ներ է գնում:

Ամերիկյան արտադրության այս ԱԹՍ-ները պաշտպանական նշանակության են ու կարող են զարգացնել բանակի հետախուզական կարողությունները: Ըստ վերլուծությունների՝ հաշվի առնելով գինը՝ Հայաստանը հայտարարված 11 մլն-ով կարող է մոտ 15-20 ԱԹՍ ձեռք բերել:

Այս այցից պարզ դարձավ նաև, որ հաստատվել է Հայաստան NVIDIA ընկերության արտադրած գերհզոր չիպերի հերթական խմբաքանակն արտահանելու թույլտվությունը։ Նման չիպեր, ըստ Վենսի, աշխարհի մեծ մասում պարզապես գոյություն չունեն: Դրանք կօգտագործվեն արհեստական բանականության սուպերհամակարգչային կենտրոն կառուցելու համար: Ակնկալվում է, որ այս նախագծի առաջին արդյունքները տեսանելի կլինեն արդեն այս տարվա ընթացքում:

«Թող Ամերիկան և Հայաստանը միասին ձգտեն խաղաղության և փոխըմբռնման ապագայի»,- գրեց ԱՄՆ փոխնախագահը Հայոց ցեղասպանության թանգարանի Պատվավոր հյուրերի հուշամատյանում:


