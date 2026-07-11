Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Լուրեր

Ուկրաինայի ԶՈՒ կազմում կստեղծվի Ռուսաստանին հեռահար հարվածների հրամանատարություն

Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկի, արխիվ
Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկի, արխիվ

Ուկրաինայի զինված ուժերի կազմում կստեղծվի առանձին հրամանատարություն, որը պատասխանատու կլինի Ռուսաստանին հասցվող հեռահար հարվածների համար, հայտարարել է երկրի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին:

«Այդ հրամանատարությունը պետք է կենտրոնացնի առկա ռեսուրսների հարյուր տոկոսը ռուսաստանյան ռազմական ներուժը է՛լ ավելի էականորեն նվազեցնելու համար: Այդ ուղղությամբ հրամանատարը կլինի ուժեղ և անկասկած առավելագույնս փորձառու», - ասել է Զելենսկին երեկ երեկոյան իր ուղերձում:

Ուկրաինայի նախագահը խոսել է նաև Արագ արձագանքման միացյալ ուժերի ստեղծման մասին, որում կընդգրկվեն գրոհային ստորաբաժանումներ, անօդաչու համակարգեր, հրետանի և ռազմաճակատում օպերատիվ արձագանքման համար այլ միջոցներ: Այդ կազմավորման հրամանատար է նշանակվել երկրի դեսանտագրոհային զորքերի 8-րդ կորպուսի հրամանատար Դմիտրի Վոլոշինը:

Բացի այդ, Զելենսկին հայտարարել է գրոհային զորքերում «անհրաժեշտ փոխակերպում» անցկացնելու մասին:


ԿԱՐԴԱՑԵՔ ՆԱԵՎ

Ուկրաինայի զինուժը 4 ռուսական նավի վրա է հարձակվել Տագանրոգի ծովածոցում

Ռուսաստանում բենզինի արտադրությունը ծածկում է սեզոնային պահանջարկի 65 տոկոսը

Վաշինգտոնը թույլատրել է Patriot հրթիռների արտադրությունը. ինչպե՞ս կարող է սա օգնել Կիևին

Ուկրաինական ԱԹՍ-ները հարվածել են Տագանրոգի և Ազովի օբյեկտներին

Ռուսաստանի խորքում ուկրաինական հարվածները կարող են երկարաձգել պատերազմը. Կրեմլ

Ուկրաինայի ԶՈւ-ն Ազովի ծովում 14 նավ, այդ թվում՝ 12 լցանավ է խոցել

Տվերի մարզում, Ստավրոպոլի երկրամասում ԱԹՍ-ների հարձակումներից հետո այրվել են նավթաբազաներ, Ազովի ծովում վնասվել է 2 լցանավ

«Գազպրոմ»-ը հայտնել է «Կրասնոդարսկայա» կայանի վրա ԱԹՍ-ների հարձակման մասին

Ուկրաինան հարվածել է ՌԴ-ի նավթավերամշակման գործարաններին, ռազմական օդանավակայանին և լցանավերին

ԱԹՍ-ների հարձակում՝ Կալուգայի մերձակայքի նավթավերամշակման գործարանի վրա

Ուկրաինական ԱԹՍ-ները հարվածել են Յարոսլավլի նավթավերամշակման գործարանին


XS
SM
MD
LG