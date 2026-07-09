Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Լուրեր

Ռուսաստանի խորքում ուկրաինական հարվածները կարող են երկարաձգել պատերազմը. Կրեմլ

Կրեմլը զգուշացրել է, թե Ռուսաստանի խորքում ուկրաինական հարվածները կարող են երկարաձգել արդեն չորս տարուց ավելի շարունակվող պատերազմը, և որ այս հարցում ամերիկյան կողմի հաշվարկները սխալ են։

ԱՄՆ պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոն երեկ Անկարայում՝ ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովում, հայտարարել էր, թե Ռուսաստանի համար դժվար է պաշտպանել սեփական երկինքը՝ հույս հայտնելով, որ դա հնարավորություններ կստեղծի պատերազմի ավարտի շուրջ բանակցելու համար։

Ամերիկյան վարչակազմում կան «որոշակի սխալ պատկերացումներ...» ,- ասել է նախագահ Պուտինի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը՝ հավելելով. «Այս ամենի արդյունքում մենք ստիպված կլինենք ստեղծել ավելի մեծ բուֆերային գոտի, ինչը ոչ մի կերպ չի նպաստի խաղաղության գործընթացին»։

Կրեմլին մոտ կանգնած երեք աղբյուրներ «Ռոյթերս»-ին հայտնել են, որ նախագահ Պուտինը մերժում է Կիևի հետ խաղաղության շուրջ բանակցությունների կոչերը, և որ Ուկրաինայի կողմից Ռուսաստանի նավթավերամշակման գործարանների և նավահանգիստների վրա վերջերս կատարված անօդաչու թռչող սարքերի հարվածները ամրապնդել են նրա՝ պատերազմը շարունակելու վճռականությունը։

Վերջին ամիսներին Ուկրաինայի հակամարտությունը դադարեցնելու ԱՄՆ նախագահ Թրամփի ջանքերը կանգ են առել, քանի որ Վաշինգտոնը կենտրոնացել է Իրանի հետ պատերազմի վրա։ Պուտինի խոսնակը, սակայն, նշել է՝ Կրեմլը հույս ունի, որ ԱՄՆ միջնորդությունը կվերսկսվի Մերձավոր Արևելքի ճգնաժամի կարգավորումից հետո։

ԿԱՐԴԱՑԵՔ ՆԱԵՎ

Ուկրաինայի ԶՈւ-ն Ազովի ծովում 14 նավ, այդ թվում՝ 12 լցանավ է խոցել

Տվերի մարզում, Ստավրոպոլի երկրամասում ԱԹՍ-ների հարձակումներից հետո այրվել են նավթաբազաներ, Ազովի ծովում վնասվել է 2 լցանավ

ԱԹՍ-ների հարձակում՝ Կալուգայի մերձակայքի նավթավերամշակման գործարանի վրա

Ուկրաինան կտրուկ ավելացրել է հարվածները ՌԴ էներգետիկ ենթակառուցվածքներին․ FT

Ուկրաինական ուժերը հարվածել են Բելգորոդի էներգետիկ ենթակառուցվածքներին

Նիժնի Նովգորոդում հրդեհ է բռնկվել «Լուկօյլի» նավթավերամշակման գործարանում

Ուկրաինան հարվածել է Վոլգոգրադի ձեռնարկություններից մեկին. զոհ և վիրավորներ կան

«Ազոտ» քիմիական գործարանը՝ ուկրաինական ԱԹՍ-ների թիրախում

ԱԹՍ-ները հարվածել են Օրենբուրգի գազամշակման գործարանին

XS
SM
MD
LG