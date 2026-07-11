Ռուսաստանում բենզինի արտադրությունը ծածկում է սեզոնային պահանջարկի 65 տոկոսը

Ռուսաստանում բենզինի արտադրությունն ընկել է և հասել մի մակարդակի, որը ծածկում է սեզոնային պահանջարկի շուրջ 65 տոկոսը, հաղորդում է Reuters-ը՝ վկայակոչելով երկու աղբյուր և սեփական հաշվարկները:
Արտադրությունն ընկել է, երբ ուկրաինական անօդաչու թռչող սարքերի հարվածների հետևանքով կանգնեցվել է բենզինի երկու խոշորագույն արտադրողների՝ Օմսկի և Նիժնի Նովգորոդի մարզի նավթավերամշակման գործարանների, ինչպես նաև Սարատովի նավթավերամշակման գործարանի աշխատանքը:
Ըստ գործակալության զրուցակիցների՝ երկրին պակասում է օրական 40-45 հազար տոննա բենզին, ինչը ամառային պահանջարկի շուրջ 35 տոկոսն է: Հունիսին դեֆիցիտը 25 տոկոս է կազմել:
Իշխանությունները փորձում են վառելիքի պակասը լրացնել արտահանման արգելքի և ներկրումների օգնությամբ:
Գործակալության աղբյուրներն ակնկալում են, որ հուլիսի կեսերին իրավիճակը կբարելավվի նավթավերամշակման գործարանների աշխատանքի վերսկսման և ներմուծման աճի շնորհիվ, եթե գործարաններին նոր հարվածներ չհասցվեն: