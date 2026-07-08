«Գազպրոմ»-ը հայտնել է «Կրասնոդարսկայա» կայանի վրա ԱԹՍ-ների հարձակման մասին

Դեպի Թուրքիա` «Կապույտ հոսք» (Blue Stream) գազատարով բնական գազի մատակարարումներում ներգրավված «Կրասնոդարսկայա» կոմպրեսորային կայանը ենթարկվել է անօդաչու թռչող սարքերի հարձակման։ «Գազպրոմ»-ից պնդել են, թե մատակարարումների անխափան ընթացքը չի խաթարվել։
Հարձակումը, ըստ ռուսական կողմի, տեղի է ունեցել երեկ երեկոյան։
«Հարձակման նպատակն էր խափանել ռուսական գազի անխափան մատակարարումները Թուրքիա։ Ներկայում իրականացվում են հասցված վնասների վերացման աշխատանքներ։ Օպերատիվ ձեռնարկված միջոցների շնորհիվ հաջողվել է կանխել մատակարարումների խափանումը»,- նշված է ընկերության հաղորդագրությունում։
Ռուսաստանյան «Vedomosti»-ն նշում է, որ «Կրասնոդարսկայա» կոմպրեսորային կայանը «Գազպրոմ»-ի գազատրանսպորտային համակարգի առանցքային օբյեկտներից մեկն է Ռուսաստանի հարավում։
«Կապույտ հոսք» գազատարը, որն անցնում է Սև ծովի հատակով, նախատեսված է Թուրքիա բնական գազ մատակարարելու համար՝ շրջանցելով տարանցիկ երկրները։ Այն շահագործվում է 2003-ից և ունի տարեկան 16 միլիարդ խորանարդ մետր թողունակություն։