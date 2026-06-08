Նոր լարվածություն Իրան-Իսրայել հակամարտությունում. ռազմական գործողությունները վերսկսվել են

Իսրայելն ու Իրանը վերսկսել են ռազմական գործողությունները: Ամեն ինչ սկսվեց, երբ երեկ Բեյրութի հարավային արվարձան Դահիայում «Հեզբոլա»-ի գլխավոր հենակետերից մեկին Իսրայելի հարվածներին ի պատասխան՝ Իրանը հրթիռներ արձակեց Իսրայելի ուղղությամբ։
Իսրայելի բանակը հայտնել է, որ լայնածավալ պատասխան ավիահարվածներ է հասցրել Իրանի պաշտպանական համակարգերին երկրի կենտրոնական և արևմտյան շրջաններում։
Ըստ Axios-ի՝ Իսրայելի վարչապետն անտեսել է նույնիսկ ԱՄՆ նախագահի հորդորները՝ զերծ մնալ նոր հարձակումից։
Պայթյուններ են լսվել մայրաքաղաք Թեհրանում, նաև Սպահանում, Թավրիզում։ Ըստ իրանական լրատվամիջոցների՝ վնասվել է Մահշահրի նավթաքիմիական հատուկ տնտեսական գոտում գտնվող «Կարուն» գործարանը, տուժածներ չկան։ Թեհրանի, Շիրազի և Քերմանշահի օդանավակայանները չեղարկել են բոլոր չվերթները։
Իրանն իր հերթին հարվածել է Իսրայելի տարբեր շրջանների, տուժածների մասին չի հաղորդվում, կան ավերածություններ։ Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսը հայտարարել է, որ թիրախավորել է իսրայելական Նևատիմի և Թել Նոֆի ռազմաբազաները, նաև քիմիական նյութերի գործարան՝ Հայֆայում։
Կորպուսը նաև նշել է, որ հարվածները կշարունակվեն ողջ շաբաթ, մինչև Իսրայելին չստիպեն դադարեցնել իր գործողությունները։ Կորպուսի խոսնակ Էբրահիմ Զոլֆաղարին զգուշացրել է՝ Իրանի տարածքի ցանկացած թիրախավորում ջախջախիչ պատասխանի կարժանանա։
«Սիոնիստական բանակը պետք է դադարեցնի հարավային Լիբանանի և Բեյրութի արվարձանների վրա հարձակումները, իսկ եթե ընդլայնի իր հարձակումները կամ պատասխանի Իրանի գործողություններին, ապա կբախվի ավելի ջախջախիչ և ցավալի հարվածների, և կսկսվեն ավերիչ հարձակումներ ռեժիմի և նրա կողմնակիցների դեմ», - նշել է ԻՊՀԿ խոսնակը։
Ըստ իսրայելական բանակի՝ երկրի ուղղությամբ նաև Եմենից է հրթիռ արձակվել՝ առաջին անգամ ապրիլի 8-ից գործող հրադադարի ընթացքում։ Իրանի աջակցությունը վայելող Եմենի հութիները ստանձնել են հարվածի պատասխանատվությունը, նաև զգուշացրել՝ կարգելեն իսրայելական նավերի անցումը Կարմիր ծովով։
Իսրայելի բանակի խոսնակը զգուշացրել է՝ Իրանը «լուրջ սխալ» է թույլ տվել՝ Իսրայելին հարվածելով։ Գեներալ Էֆի Դեֆրինն ասել է, որ կշարունակեն գործողությունները Լիբանանի հարավում, որպեսզի «Հեզբոլա»-ին թույլ չտան հարվածել Իսրայելի հյուսիսային շրջաններին։
«Իրանական ռեժիմը փորձում է ստեղծել նոր իրավիճակ, որտեղ Դահիայում Իսրայելի պաշտպանության բանակի հարձակումներին ի պատասխան՝ ուղղակիորեն հրետակոծում է մեր տարածքը։ Մենք դա թույլ չենք տա», - ասել է Իսրայելի բանակի խոսնակը։
Իրանի և Իսրայելի միջև ռազմական գործողությունների վերսկսման ֆոնին նավթի գինը բարձրացել է՝ հասնելով մոտ 97 դոլարի՝ մեկ բարելի դիմաց։
ԱՄՆ նախագահը Financial Times-ին ասել է, թե Իսրայելի և Իրանի կողմից նոր հարվածները չեն ազդի Թեհրանի հետ Վաշինգտոնի բանակցությունների վրա։ Դոնալդ Թրամփը նաև վստահեցրել է, թե ինքն է կայացնում որոշումները, ոչ թե Իսրայելի վարչապետը։ Մինչ այդ էլ NBC-ին տված հարցազրույցում ասել էր, թե մոտ են Իրանի հետ գործարքի։
«Մենք շատ մոտ ենք Իրանի հետ համաձայնության գալուն, և եթե համաձայնության չհասնենք, խնդիրը կլուծենք այսպես, թե այնպես։ Մենք կհաղթենք անկախ ամեն ինչից», - նշել է Թրամփը։
Իրան-Իսրայել նոր լարվածության ֆոնին Կատարի վարչապետը հեռախոսազրույց է ունեցել Իրանի արտգործնախարարի հետ, քննարկել են Լիբանանում պատերազմը դադարեցնելու և տարածաշրջանում լարվածությունը թուլացնելուն վերաբերող հարցեր։ Իրավիճակը քննարկել են նաև Սաուդյան Արաբիայի և Կատարի արտգործնախարարները։