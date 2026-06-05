Թրամփ․ ԱՄՆ-ը Իրանի հետ հակամարտությունում կհաղթի ռազմական ճանապարհով կամ թղթի վրա

ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը հայտարարել է, որ Միացյալ Նահանգները Իրանի հետ հակամարտությունում կհաղթի «այսպես թե այնպես»՝ կա՛մ ռազմական ճանապարհով, կա՛մ բանակցությունների արդյունքում։
«Մենք հաղթելու ենք այսպես թե այնպես։ Դա լինելու է ռազմական ճանապարհով կամ թղթի վրա», - հունիսի 4-ին Սպիտակ տանը լրագրողների հետ զրույցում ասել է Թրամփը՝ նկատի ունենալով Թեհրանի հետ դժվար ընթացող բանակցությունները։
ԱՄՆ նախագահը նաև նշել է, որ ցանկություն չունի հանդիպելու Իրանի գերագույն առաջնորդ Մոջթաբա Խամենեիի հետ, որը փետրվարի 28-ին ռազմական գործողությունների սկսվելուց հետո հանրության առաջ չի հայտնվել և, ըստ հաղորդումների, լրջորեն վիրավորվել է ԱՄՆ-իսրայելական հարվածների հետևանքով։
«Ես չեմ ուզում հանդիպել, բայց եթե հանդիպեի, պատիվ կհամարեի», - ասել է Սպիտակ տան ղեկավարը՝ հավելելով, որ համաձայնության դեպքում նման հանդիպումը հնարավոր է։