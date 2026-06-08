Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Լուրեր

Իրանը չի լքել ոչ ռազմի դաշտը, ոչ էլ բանակցությունները. Փեզեշքիան

Իրանը չի լքել ո՛չ ռազմի դաշտը, ո՛չ բանակցությունները և չի նահանջի ոչ մի սպառնալիքի առաջ, հայտարարել է Իրանի նախագահը:

Մասուդ Փեզեշքիանը սոցցանցում գրել է, որ Թեհրանի համար առաջնահերթությունը «ազգային անվտանգությունն ու մեր ժողովրդի խաղաղությունն» է։

«Մենք կպաշտպանենք ազգի իրավունքները պատշաճ պատասխանատվությամբ և չենք նահանջի որևէ սպառնալիքի առջև», - X-ում գրել է նա:

«Դիվանագիտությունն ու պաշտպանությունը ազգային ուժի երկու թևերն են. մենք ո՛չ լքել ենք պատերազմի դաշտը, ո՛չ բանակցությունների սեղանը», - հավելել է նա։

Ավելի վաղ հաղորդվել է, որ Իսրայելն ու Իրանը վերսկսել են ռազմական գործողությունները: Ամեն ինչ սկսվեց, երբ երեկ Բեյրութի հարավային արվարձան Դահիայում «Հեզբոլա»-ի գլխավոր հենակետերից մեկին Իսրայելի հարվածներին ի պատասխան՝ Իրանը հրթիռներ արձակեց Իսրայելի ուղղությամբ։

Իսրայելի բանակը հայտնել է, որ լայնածավալ պատասխան ավիահարվածներ է հասցրել Իրանի պաշտպանական համակարգերին երկրի կենտրոնական և արևմտյան շրջաններում։ Իրանն իր հերթին հարվածել է Իսրայելի տարբեր շրջանների:


XS
SM
MD
LG