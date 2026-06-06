Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Լուրեր

Իրանի հրթիռային պաշարների մոտ 22 տոկոսը դեռ պահպանվել է. Թրամփ

ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը հայտարարել է, որ Իրանի առաջնորդները դեռևս համաձայնության չեն եկել ԱՄՆ-ի հետ՝ շարունակվող պատերազմը դադարեցնելու համար, քանի որ նրանք «ուժեղ» և «հպարտ» են` հավելելով, որ «նրանք այլընտրանք չունեն», բացի համաձայնության հասնելուց։

«Նրանք ուժեղ են, նրանք հպարտ են, կան բաներ, որոնք երբեք չէին մտածել, որ կանեն, բայց ստիպված կլինեն անել։ Նրանք այլընտրանք չունեն, և դա մի փոքր ժամանակ է պահանջում», - ասել է ԱՄՆ նախագահը NBC News-ի հետ հարցազրույցում։

Թրամփը քննադատել է նրանց, ովքեր իրեն կոչ են անում արագ համաձայնության գալ Իրանի հետ՝ հակամարտությունը դադարեցնելու համար, ասելով. «Այս բաները անելու համար տարիներ են պահանջվում»։

Դոնալդ Թրամփը հավելել է, որ հակամարտության ընթացքում ԱՄՆ-ն մինչ այժմ «գրեթե ամբողջությամբ ոչնչացրել է» Իրանի ռազմական կարողությունները, սակայն նշել է, որ Թեհրանը դեռևս որոշ հրթիռներ և անօդաչու թռչող սարքեր ունի։

«Եթե տոկոսային առումով գնահատենք, ապա նրանց հրթիռային պաշարների մոտ 21-22 տոկոսը դեռ պահպանվել է։ Դա դեռևս զգալի քանակ է, բայց այն այլևս այն ծավալը չէ, որը կար, երբ մենք առաջին անգամ հարվածեցինք», - ասել է նա։


XS
SM
MD
LG