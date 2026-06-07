Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Լուրեր

Իսրայելի բանակը Տյուրոսի բնակչությանը տարհանվելու կոչ է արել

Տյուրոսը՝ իսրայելական հարվածից հետո, 1-ը հունիսի, 2026թ․
Տյուրոսը՝ իսրայելական հարվածից հետո, 1-ը հունիսի, 2026թ․

Իսրայելական բանակը Լիբանանի հարավում գտնվող Տյուրոս քաղաքի և մերձակա տարածքների բնակչությանը տարհանվելու կոչ է արել, հայտնում է Reuters գործակալությունը։

ՑԱՀԱԼ-ն ավելի վաղ հայտարարել էր, որ Լիբանանի կողմից Իսրայելի օդային տարածք ներխուժած երկու արկ է խոցել։ Այդ ընթացքում միացվել էին իսրայելական երկու բնակավայրի օդային շչակները։

Արձակված արկերի համար լիբանանյան «Հեզբոլա» խմբավորումը պատասխանատվություն չի ստանձնել։

Չնայած հրադադարի ռեժիմին՝ իսրայելական ուժերը և «Հեզբոլա»-ի զինյալները գրեթե ամեն օր փոխադարձ հարվածներ են հասցնում։

ԱՄՆ-ի հետ խաղաղության փաստաթուղթ կնքելու համար Թեհրանը նախապայման է ներկայացնում՝ Լիբանանում պետք է հրադադար հաստատվի։

Լիբանանը ներքաշվեց Մերձավոր Արևելքի պատերազմի մեջ մարտի 2-ին, երբ Արևմուտքի կողմից ահաբեկչական ճանաչված «Հեզբոլա»-ն հարձակվեց Իսրայելի վրա՝ ի պատասխան ԱՄՆ-ի և Իսրայելի ավիահարվածներով Իրանի գերագույն առաջնորդ այաթոլլա Ալի Խամենեիի սպանության:

«Հեզբոլա»-ի հարձակումը հանգեցրեց Իսրայելի ցամաքային և օդային նոր հարձակմանը։

Լիբանանի առողջապահության նախարարության հունիսի 6-ի տվյալներով՝ իսրայելական հարվածները մարտի 2-ից ի վեր առնվազն 3,593 մարդու կյանք են խլել, վիրավորել 10,990-ի։

ԿԱՐԴԱՑԵՔ ՆԱԵՎ

Լիբանանի հարավում Իսրայելի հարվածից զինվորներ են զոհվել

Իսրայելի բանակը հայտարարել է, որ Լիբանանում «Հեզբոլա»-ի հրամանատարի է սպանել

Իսրայելն ու Լիբանանը համաձայնել են հրադադարի շուրջ, ռազմական գործողությունները, սակայն, շարունակվում են

Իսրայելը կշարունակի ռազմական գործողությունները Լիբանանում՝ չնայած հրադադարին. Կաց

Իսրայելի անվտանգության նախարարը Լիբանանի հետ հրադադարի գործարքը «լուրջ սխալ» է անվանել

Իրանի շուրջ պատերազմական գործողությունները կրկին սրվել են


XS
SM
MD
LG