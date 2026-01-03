Թրամփը հայտարարել է Վենեսուելայի նախագահին ու նրա տիկնոջը երկրից դուրս բերելու մասին

ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը հայտարարել է, որ Միացյալ Նահանգները Վենեսուելայի նախագահ Նիկոլաս Մադուրոյին և նրա տիկնոջը ինքնաթիռով դուրս է բերել երկրից:
«Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները հաջողությամբ լայնածավալ հարված է հասցրել Վենեսուելային և նրա առաջնորդ, նախագահ Նիկոլաս Մադուրոյին, ով իր կնոջ հետ միասին գերեվարվել և ինքնաթիռով դուրս է բերվել երկրից», - գրել Է Թրամփը Truth սոցիալական ցանցում:
Այսօր վաղ առավոտից հաղորդումներ կային Վենեսուելայում ԱՄՆ-ի կողմից իրականացվող հարվածների մասին: Երկրում լսվել էին պաթյունների ձայներ: Նախագահը արտակարգ դրություն է հայտարարել: