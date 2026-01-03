Վենեսուելայի նախագահն ու նրա կինը տեղափոխվում են Նյու Յորք. Թրամփ

Վենեսուելայի նախագահն ու նրա տիկինը տեղափոխվում են Նյու Յորք, «Ֆոքս նյուզ» հեռուստաալիքին հայտնել է Սպիտակ տան ղեկավար Դոնալդ Թրամփը:
Նիկոլաս Մադուրոյին և նրա կնոջը, ըստ ԱՄՆ նախագահի, Վենեսուելայից դուրս են բերել ուղղաթիռով և տեղափոխվել նավի վրա, որով էլ նրանք կժամանեն Նյու Յորք:
Թրամփը, խոսելով Վենեսուելայում այսօր իրականացված ամերիկյան հարվածների մասին, ասել է, որ դրանք մի քանի օր առաջ պետք է լինեն, սակայն հետաձգվել են եղանակի պատճառով:
Նա հավելել է, որ Միացյալ Նահանգները մտադիր է «շատ ակտիվորեն մասնակցել» Վենեսուելայի նավթային արդյունաբերությանը: