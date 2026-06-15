Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Լուրեր

Լիբանանը կկրկնապատկի ջանքերը, որպեսզի Իսրայելը դուրս գա իր տարածքից. վարչապետ

Լիբանանը կկրկնապատկի ջանքերը՝ ապահովելու Իսրայելի լիակատար դուրսբերումն իր տարածքներից և լիբանանցի գերիների ազատ արձակումը, հայտարարել է այդ երկրի վարչապետը այն բանից հետո, երբ Վաշինգտոնն ու Թեհրանը հայտարարեցին, որ համաձայնության են եկել խաղաղության շրջանակային համաձայնագրի շուրջ:

Նավաֆ Սալամը հույս է հայտնել, որ ԱՄՆ-ի և Իրանի միջև խաղաղության շրջանակային համաձայնագրով «կհաջողվի վերջ դնել այս պատերազմին և դադարեցնել սպանությունները, ավերածությունները, տեղահանությունները և լիբանանցիներին պատճառված ողջ ողբերգությունն ու ցավը»։

«Մենք անհամբեր սպասում ենք, որ մեր ժողովուրդը կկարողանա անվտանգ և արժանապատվորեն վերադառնալ իրենց քաղաքներ և գյուղեր հնարավորինս արագ, և կակտիվացնենք մեր ջանքերը գործընկերների հետ՝ վերակառուցման համար անհրաժեշտ պայմաններն ապահովելու համար»,- հայտարարել է նա և շնորհակալություն հայտնել «բոլոր նրանց, ովքեր ներդրում ունեցան այս արդյունքին հասնելու գործում»։

Իսրայելը Իրանի աջակցությունը վայելող «Հեզբոլա» շարժման դեմ արդեն մի քանի ամիս ռազմական գործողություններ է իրականացնում Լիբանանի հարավում և անվտանգության գոտի է ստեղծել, որպեսզի, ինչպես իրենք են պնդում, երկրի հյուսիսային շրջանները պաշտպանի Արևմուտքի կողմից ահաբեկչական ճանաչված խմբավորման հարվածներից:

ԿԱՐԴԱՑԵՔ ՆԱԵՎ

Իրանն ու ԱՄՆ-ն այս շաբաթ շրջանակային համաձայնագիր կստորագրեն

Լիբանանի ինքնիշխանության հարգումն ԱՄՆ-ի հետ համաձայնագրի մաս է. Բաղայի

Հեգսեթը հերքել է, թե ԱՄՆ-ն զինամթերքի պաշարների պակաս ունի

Իսրայելը դուրս չի գա Լիբանանի, Սիրիայի և Գազայի տարածքներից. Կաց

Վաշինգտոնն ու Թեհրանը հայտարարում են՝ շրջանակային համաձայնագիր են ձեռք բերել

Թրամփը հայտարարել է, որ Բեյրութի վրա Իսրայելի վերջին հարվածները «չպետք է տեղի ունենային»

Իսրայելը հարձակվել է Բեյրութի հարավում «Հեզբոլա»-ի թիրախների վրա
XS
SM
MD
LG