Իրանն ու ԱՄՆ-ն համաձայնության են եկել․ Թեհրանը գործարքը Վաշինգտոնի պարտություն է որակում

Պատերազմի 107-րդ օրը Վաշինգտոնն ու Թեհրանը հայտարարել են, որ համաձայնել են խաղաղության շրջանակային համաձայնագրի շուրջ: Փաստաթղթի ստորագրումը նախատեսվում է ուրբաթ Շվեյցարիայում, որին հաջորդող 60 օրերին կողմերը կբանակցեն ավելի համապարփակ համաձայնագրի շուրջ։
ԱՄՆ փոխնախագահը հայտարարել է, որ ներկա կլինի Ժնևում փաստաթղթի ստորագրմանը, և «հնարավոր է»՝ նախագահը ևս։
Դոնալդ Թրամփը հայտարարել է, որ այս «մեծ գործարքը խաղաղություն և անվտանգություն կբերի ամբողջ տարածաշրջանին»: Սպիտակ տան ղեկավարը սոցցանցում գրել է, որ Հորմուզի նեղուցը կվերաբացվի համաձայնագրի ստորագրումից հետո, և Պարսից ծոցի նավթը կսկսի ազատ արտահանվել։
«Այսպիսով ես հայտարարում եմ Հորմուզի նեղուցը բացելու մասին՝ առանց տուրքերի, զուգահեռաբար հայտարարում եմ ամերիկյան ծովային շրջափակումն անմիջապես ավարտելու մասին։ Աշխարհի նավե՛ր, գործի դրե՛ք ձեր շարժիչները․ թո՛ղ հոսի նավթը», - ասել է Դոնալդ Թրամփը։
Իրանի փոխարտգործնախարարը հայտնել է, որ համաձայնության հասնել հնարավոր է դարձել Թեհրանում միջնորդ Կատարի ներկայացուցիչների հետ երեկ մոտ 15 ժամ բանակցելուց հետո միայն: Պետական հեռուստաընկերությանը Քազեմ Ղարիբաբադին ասել է, որ համաձայնագրով «անհապաղ և մշտական հրադադար է հայտարարվում պատերազմի բոլոր ճակատներում, այդ թվում՝ Լիբանանում», իսկ միջուկային հարցերը կքննարկվեն ստորագրմանը հաջորդող 60-օրյա ժամկետում, հավելել է նա։
«Այս պահին փոխըմբռնման հուշագրի տեքստը վերջնականապես մշակված է … Պաշտոնական ստորագրումը նախատեսված է ուրբաթ, իսկ որպես հանդիպման վայր դիտարկվում է Շվեյցարիան», - ասել է Իրանի փոխարտգործնախարարը։
Չնայած հուշագրի տեքստը պաշտոնապես չի հրապարակվել՝ իրանական լրատվամիջոցները մանրամասներ են ներկայացնում: Ըստ 14 կետանոց փաստաթղթի՝ մշտական հրադադար պետք է հաստատվի բոլոր ճակատներում, այդ թվում՝ Լիբանանում: ԱՄՆ-ն պարտավորվում է չմիջամտել Թեհրանի ներքին գործերին, 30 օրում վերացնել Իրանի ծովային շրջափակումն ու իր զորքը դուրս բերել տարածաշրջանից: Նաև Հորմուզի նեղուցը պետք է վերաբացվի 30 օրում՝ «Իրանի հետ պայմանավորվածությունների համաձայն», ԱՄՆ-ն և նրա դաշնակիցներն Իրանի վերակառուցման առնվազն 300 միլիարդ դոլարի ծրագրեր պետք է իրականացնեն։
Բացի դրանից՝ վերացվում են Իրանի նավթային և էներգետիկ ոլորտի նկատմամբ պատժամիջոցները, Իրանը պարտավորվում է միջուկային զենք չստեղծել, ԱՄՆ-ն էլ՝ չավելացնել իր ուժերը տարածաշրջանում և չկիրառել նոր պատժամիջոցներ: Ըստ իրանական Mehr-ի՝ «վերջնական բանակցությունները չեն սկսվի մինչև չապասառեցվեն իրանական սառեցված միջոցների կեսը, չվերացվեն Իրանի նավթային պատժամիջոցներն ու ծովային շրջափակումը»։
Համաձայնության մասին լուրի ֆոնին նավթի գինը նվազել է՝ հասնելով 84 դոլարի: Եվրոպական ֆոնդային շուկաների ինդեքսներն աճել են։
Մի շարք երկրներ, այդ թվում՝ Հայաստանը, ողջունել են Թեհրանի և Վաշինգտոնի միջև համաձայնությունը: Եվրոպական առաջատար երկրները հայտարարել են, որ պատրաստ են մեղմել Իրանի դեմ որոշ պատժամիջոցներ։
ԱՄՆ փոխնախագահն էլ հայտարարել է, որ այս համաձայնությունը «նշանակալի պահ է ԱՄՆ-ի համար»: Ըստ Ջեյ Դի Վենսի՝ այն կվերացնի Թեհրանի միջուկային սպառնալիքը և ամբողջությամբ կփոխակերպի Մերձավոր Արևելքը հաջորդ մի քանի տասնամյակներին։
«Եթե իրանցիները կատարեն այս գործարքի պայմանները, այն հիմնովին կփոխակերպի Մերձավոր Արևելքը հաջորդ 50 տարիներին։ Այն վերջ կդնի պատերազմին, Մերձավոր Արևելքը կդարձնի ավելի գրավիչ ներդրումների համար», - նշել է ԱՄՆ փոխնախագահը։
Իրանի բարձրագույն ռազմական հրամանատարությունն այս համաձայնությունը որպես ԱՄՆ-ի պարտություն է ներկայացնում: Կենտրոնական շտաբը հայտարարել է, որ Իրանն իր դաշնակիցների հետ ցույց տվեց ԱՄՆ-ին և Իսրայելին, որ նրանք «այլընտրանք չունեն, քան ընդունել պարտությունը և հանձնվել»։
Չնայած ձեռք բերված համաձայնությանը՝ Իսրայելը շարունակել է Իրանի աջակցությունը վայելող «Հեզբոլա»-ի դեմ ռազմական գործողությունները Լիբանանի հարավում: Պաշտպանության նախարարը հայտարարել է, որ իսրայելական ուժերն անորոշ ժամանակով կմնան Լիբանանում ստեղծած անվտանգության գոտում, նաև Սիրիայում և Գազայում գրաված տարածքներում։
Ֆինանսների նախարարն էլ հայտարարել է, որ ձեռք բերված համաձայնությունը «վատ է Իսրայելի և ողջ ազատ աշխարհի համար», և Իսրայելը կշարունակի իրանական «ռեժիմը տապալելու արշավը»։