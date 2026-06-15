Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Լուրեր

Լիբանանի ինքնիշխանության հարգումն ԱՄՆ-ի հետ համաձայնագրի մաս է. Բաղայի

Լիբանանն ԱՄՆ-ի և Իրանի միջև համաձայնեցված փոխըմբռնման հուշագրի կարևոր մաս է, և այս երկրի տարածքային ամբողջականությունն ու ինքնիշխանությունը պետք է հարգվեն, հայտարարել է Իրանի արտգործնախարարության խոսնակը:

Էսմայիլ Բաղային նշել է, որ Թեհրանն ուշադիր կհետևի Լիբանանում տեղի ունեցող զարգացումներին:

«Լիբանանի ինքնիշխանության և տարածքային ամբողջականության հարգումը ԱՄՆ-ի հետ ժամանակավոր համաձայնագրի մաս է կազմում», - լրագրողներին ասել է Բաղային։

«Մենք մեր որոշումը կայացնում ենք որոշակի չափանիշներով՝ Լիբանանի դեմ սիոնիստական կազմակերպության իրականացված այս ահաբեկչական հարձակումների պատճառով»,- հավելել է նա։

Իրանն ու ԱՄՆ-ն հայտարարել են, որ համաձայնության են եկել խաղաղության շրջանակային համաձայնագրի շուրջ, որի ստորագրումն ակնկալվում է այս ուրբաթ ժևում:


XS
SM
MD
LG