Լիբանանի ինքնիշխանության հարգումն ԱՄՆ-ի հետ համաձայնագրի մաս է. Բաղայի

Լիբանանն ԱՄՆ-ի և Իրանի միջև համաձայնեցված փոխըմբռնման հուշագրի կարևոր մաս է, և այս երկրի տարածքային ամբողջականությունն ու ինքնիշխանությունը պետք է հարգվեն, հայտարարել է Իրանի արտգործնախարարության խոսնակը:
Էսմայիլ Բաղային նշել է, որ Թեհրանն ուշադիր կհետևի Լիբանանում տեղի ունեցող զարգացումներին:
«Լիբանանի ինքնիշխանության և տարածքային ամբողջականության հարգումը ԱՄՆ-ի հետ ժամանակավոր համաձայնագրի մաս է կազմում», - լրագրողներին ասել է Բաղային։
«Մենք մեր որոշումը կայացնում ենք որոշակի չափանիշներով՝ Լիբանանի դեմ սիոնիստական կազմակերպության իրականացված այս ահաբեկչական հարձակումների պատճառով»,- հավելել է նա։
Իրանն ու ԱՄՆ-ն հայտարարել են, որ համաձայնության են եկել խաղաղության շրջանակային համաձայնագրի շուրջ, որի ստորագրումն ակնկալվում է այս ուրբաթ ժևում:
Լիբանանն ԱՄՆ-ի և Իրանի միջև համաձայնեցված փոխըմբռնման հուշագրի կարևոր մաս է, և այս երկրի տարածքային ամբողջականությունն ու ինքնիշխանությունը պետք է հարգվեն, հայտարարել է Իրանի արտգործնախարարության խոսնակը: