Լավրով. Ուկրաինայում խաղաղության հասնելու համար դեռ երկար ճանապարհ կա անցնելու

Լրացված
ՌԴ ԱԳ նախարար Սերգեյ Լավրով, արխիվ
ՌԴ ԱԳ նախարար Սերգեյ Լավրով, արխիվ

Ուկրաինայում խաղաղության հասնելու համար դեռ երկար ճանապարհ կա անցնելու, հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարարը: Սերգեյ Լավրովն ասել է, որ խաղաղության հասնելու նպատակով ԱՄՆ նախագահի գործադրած ջանքերից պետք չէ ոգևորվել, քանզի խաղաղություն դեռ չի հաստատվել, իսկ բանակցությունները շարունակվում են:

«Բազմիցս ասել ենք, որ չպետք է ոգևորության մեջ ընկնենք կատարվողից, որ ԱՄՆ նախագահը եվրոպացիներին, Վլադիմիր Զելենսկիին իրենց տեղն է դրել և պահանջում է, որ ենթարկվեն ... Սա լավ է, եթե ուզում ենք խաղաղություն հաստատել Ուկրաինայում, բայց մենք դեռ չենք հասել դրան», - պնդել է Լավրովը:

Կրեմլը հայտարարել է, որ բանակցությունների հաջորդ փուլի վերաբերյալ կոնկրետ օր և վայր դեռ որոշված չէ:

Մինչ Ռուսաստանը կոչ է անում չոգևորվել բանակցություններում գրանցված առաջընթացից, Եվրամիությունը Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցների նոր՝ 20-րդ փաթեթն է պատրաստում: Դրանում կներառվեն 30 անհատ և 64 կազմակերպություն, որոնք, ըստ դաշինքի, մասնակցել են Ուկրաինայի ինքնիշխանության խաթարմանը, աջակցել են Ռուսաստանի պատերազմական մեքենային, նաև օգնել են շրջանցել Արևմուտքի սահմանած պատժամիջոցները:

Նոր փաթեթով, որը հայտնվել է «Ազատության» տրամադրության տակ, առաջարկվում է պատժամիջոցներ սահմանել նաև հայաստանյան Unibank-ի և ադրբեջանական Yelo Bank-ի նկատմամբ: Եթե փաթեթն ընդունվի այս տեքստով, այս բանկերը կզրկվեն ԵՄ-ի հետ ֆինանսական գործառույթներ իրականացնելու հնարավորությունից, իսկ ԵՄ տարածքում դրանց ակտիվները կսառեցվեն։ Պատժամիջոցների ցանկում, ի թիվս այլ գործարարների, հայտնվել է նաև ռուսաստանաբնակ միլիարդատեր Վլադիմիր Ավետիսյանը:

Ուկրաինայի արտգործնախարարն, իր հերթին, առաջարկել է իր երկրի դեմ պատերազմին մասնակցած Ռուսաստանի բոլոր քաղաքացիների մուտքն արգելել ԵՄ տարածք, քանզի դա կսահմանի «ճիշտ գինը սխալ ընտրության համար»: Ըստ Անդրեյ Սիբիգայի՝ «Ուկրաինա ներխուժելու պայմանագիր ստորագրող յուրաքանչյուր ռուս պետք է իմանա, որ միաժամանակ Եվրոպա մուտքի ցմահ արգելքի մասին պայմանագիր է ստորագրում»:

«Էստոնիան արդեն իսկ ցուցադրել է առաջնորդություն՝ ներդնելով համապատասխան պետական լուծումներ և ապացուցելով, որ այս մեխանիզմը գործում է: Հիմա ժամանակն է սա ընդլայնել ողջ ԵՄ-ում, և ես կոչ եմ անում իմ ԵՄ գործընկերներին լուրջ վերաբերվել այս քայլին», - հայտարարել է Սիբիգան:

Այս ընթացքում կողմերը շարունակել են փոխադարձ հարվածները: Ռուսական զինված ուժերը գիշերը Օդեսայում հարվածել են էներգետիկ օբյեկտի, որը լրջորեն տուժել է: Դոնեցկի Սլավյանսկ քաղաքում տներ են վնասվել: Հարձակման են ենթարկվել նաև Խարկովը, Զապորոժիեն, որտեղ չորս վիրավոր կա, այդ թվում՝ մեկ մանկահասակ երեխա: Ռուսական հարվածներից ևս երկու երեխա տուժել է Սումիում: Ռուսական զինուժը հայտնել է, որ ևս մեկ բնակավայր են վերցրել Զոպորոժիեում:

Ուկրաինայի նախագահը երեկոյան ուղերձում ասել է, որ Եվրոպայում այլևս չկա մի երկիր, որը չգիտի, թե ինչ է նշանակում ռուսական միջամտությունը և ինչպիսին կարող է լինել Ռուսաստանի հրահրած ապակայունացումը: Վլադիմիր Զելենսկին նշել է, որ անվտանգության հուսալի երաշխիքները խաղաղության հասնելու միակ իրական հիմքն են, դրանց այլընտրանք չկա:

«Բոլորն են տեսնում, թե ինչ են անում ռուս մարդասպանները, ռուսական հրթիռներն ու անօդաչուները: Դրանից պաշտպանությունը և անվտանգության ապահովումը պետք է լինեն շոշափելի և հիմք դնեն երկարատև խաղաղության համար», - հայտարարել է Զելենսկին:

Ուկրաինական զինուժն, իր հերթին, անօդաչուներով հարձակվել է Ռուսաստանի մի քանի շրջանների, այդ թվում՝ Բելգորոդի վրա:

