Լավրով. Ուկրաինայում խաղաղության հասնելու համար դեռ երկար ճանապարհ կա անցնելու

Ուկրաինայում խաղաղության հասնելու համար դեռ երկար ճանապարհ կա անցնելու, հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարարը: Սերգեյ Լավրովն ասել է, որ խաղաղության հասնելու նպատակով ԱՄՆ նախագահի գործադրած ջանքերից պետք չէ ոգևորվել, քանզի խաղաղություն դեռ չի հաստատվել, իսկ բանակցությունները շարունակվում են:
«Բազմիցս ասել ենք, որ չպետք է ոգևորության մեջ ընկնենք կատարվողից, որ ԱՄՆ նախագահը եվրոպացիներին, Վլադիմիր Զելենսկիին իրենց տեղն է դրել և պահանջում է, որ ենթարկվեն ... Սա լավ է, եթե ուզում ենք խաղաղություն հաստատել Ուկրաինայում, բայց մենք դեռ չենք հասել դրան», - պնդել է Լավրովը:
Կրեմլը հայտարարել է, որ բանակցությունների հաջորդ փուլի վերաբերյալ կոնկրետ օր և վայր դեռ որոշված չէ:
Մինչ Ռուսաստանը կոչ է անում չոգևորվել բանակցություններում գրանցված առաջընթացից, Եվրամիությունը Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցների նոր՝ 20-րդ փաթեթն է պատրաստում: Դրանում կներառվեն 30 անհատ և 64 կազմակերպություն, որոնք, ըստ դաշինքի, մասնակցել են Ուկրաինայի ինքնիշխանության խաթարմանը, աջակցել են Ռուսաստանի պատերազմական մեքենային, նաև օգնել են շրջանցել Արևմուտքի սահմանած պատժամիջոցները:
Նոր փաթեթով, որը հայտնվել է «Ազատության» տրամադրության տակ, առաջարկվում է պատժամիջոցներ սահմանել նաև հայաստանյան Unibank-ի և ադրբեջանական Yelo Bank-ի նկատմամբ: Եթե փաթեթն ընդունվի այս տեքստով, այս բանկերը կզրկվեն ԵՄ-ի հետ ֆինանսական գործառույթներ իրականացնելու հնարավորությունից, իսկ ԵՄ տարածքում դրանց ակտիվները կսառեցվեն։ Պատժամիջոցների ցանկում, ի թիվս այլ գործարարների, հայտնվել է նաև ռուսաստանաբնակ միլիարդատեր Վլադիմիր Ավետիսյանը:
Ուկրաինայի արտգործնախարարն, իր հերթին, առաջարկել է իր երկրի դեմ պատերազմին մասնակցած Ռուսաստանի բոլոր քաղաքացիների մուտքն արգելել ԵՄ տարածք, քանզի դա կսահմանի «ճիշտ գինը սխալ ընտրության համար»: Ըստ Անդրեյ Սիբիգայի՝ «Ուկրաինա ներխուժելու պայմանագիր ստորագրող յուրաքանչյուր ռուս պետք է իմանա, որ միաժամանակ Եվրոպա մուտքի ցմահ արգելքի մասին պայմանագիր է ստորագրում»:
«Էստոնիան արդեն իսկ ցուցադրել է առաջնորդություն՝ ներդնելով համապատասխան պետական լուծումներ և ապացուցելով, որ այս մեխանիզմը գործում է: Հիմա ժամանակն է սա ընդլայնել ողջ ԵՄ-ում, և ես կոչ եմ անում իմ ԵՄ գործընկերներին լուրջ վերաբերվել այս քայլին», - հայտարարել է Սիբիգան:
Այս ընթացքում կողմերը շարունակել են փոխադարձ հարվածները: Ռուսական զինված ուժերը գիշերը Օդեսայում հարվածել են էներգետիկ օբյեկտի, որը լրջորեն տուժել է: Դոնեցկի Սլավյանսկ քաղաքում տներ են վնասվել: Հարձակման են ենթարկվել նաև Խարկովը, Զապորոժիեն, որտեղ չորս վիրավոր կա, այդ թվում՝ մեկ մանկահասակ երեխա: Ռուսական հարվածներից ևս երկու երեխա տուժել է Սումիում: Ռուսական զինուժը հայտնել է, որ ևս մեկ բնակավայր են վերցրել Զոպորոժիեում:
Ուկրաինայի նախագահը երեկոյան ուղերձում ասել է, որ Եվրոպայում այլևս չկա մի երկիր, որը չգիտի, թե ինչ է նշանակում ռուսական միջամտությունը և ինչպիսին կարող է լինել Ռուսաստանի հրահրած ապակայունացումը: Վլադիմիր Զելենսկին նշել է, որ անվտանգության հուսալի երաշխիքները խաղաղության հասնելու միակ իրական հիմքն են, դրանց այլընտրանք չկա:
«Բոլորն են տեսնում, թե ինչ են անում ռուս մարդասպանները, ռուսական հրթիռներն ու անօդաչուները: Դրանից պաշտպանությունը և անվտանգության ապահովումը պետք է լինեն շոշափելի և հիմք դնեն երկարատև խաղաղության համար», - հայտարարել է Զելենսկին:
Ուկրաինական զինուժն, իր հերթին, անօդաչուներով հարձակվել է Ռուսաստանի մի քանի շրջանների, այդ թվում՝ Բելգորոդի վրա: