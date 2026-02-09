Մատչելիության հղումներ

Ուկրաինայում ռուսական հարվածների հետևանքով կան զոհեր և վիրավորներ, այդ թվում՝ անչափահասներ

Խարկովի մարզի արևելքում գտնվող Բոգոդուխով քաղաքը ռուսական հարվածից հետո
Խարկովի մարզի արևելքում գտնվող Բոգոդուխով քաղաքը ռուսական հարվածից հետո

Ուկրաինայի արևելքում և հարավում ռուսական անօդաչու թռչող սարքերի գիշերային հարձակումների հետևանքով զոհվել է առնվազն երեք մարդ, այդ թվում՝ կինը և նրա 10-ամյա որդին, հայտնել են տեղական իշխանությունները և դատախազությունը:

Խարկովի մարզի արևելքում գտնվող Բոգոդուխով քաղաքի բնակելի թաղամասի վրա հարձակման հետևանքով վեց մարդ է տուժել:

Օդեսայի նահանգապետ Օլեգ Կիպերի խոսքով՝ Օդեսա հարավային նավահանգստային քաղաքի վրա ռուսական անօդաչու թռչող սարքի զանգվածային հարձակման հետևանքով զոհվել է մեկ մարդ, ևս երկուսը վիրավորվել են:

Վնասվել են նաև բնակելի ենթակառուցվածքները և գազատարը, ավելացրել է Կիպերը:

Դնեպրոպետրովսկի մարզի հարավ-արևելքում անօդաչու թռչող սարքի հարձակման հետևանքով վիրավորվել է ինը մարդ, այդ թվում՝ 13-ամյա մի աղջիկ, հայտնել է նահանգապետ Ալեքսանդր Խանժան:

Հարձակման հետևանքով երեք հարկանի շենքում հրդեհ է բռնկվել:

