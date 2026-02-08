Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
РУС ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Լուրեր

Կիևն ու Մոսկվան հարվածների մասին են հաղորդում

Յագոտին քաղաքում ռուսական հարվածի հետևանքները, փետրվարի 7,2026թ.
Յագոտին քաղաքում ռուսական հարվածի հետևանքները, փետրվարի 7,2026թ.

Փետրվարի 7-ի ուշ երեկոյան ռուսական զորքերը հրետակոծել են Խերսոնի Կորաբելնի շրջանը։ Խերսոնի մարզային ռազմական վարչության տեղեկությունների համաձայն՝ երեք կին վիրավորվել է։

Հաղորդվում է, որ Դնեպրոպետրովսկի մարզում ռուսական կրակոցների հետևանքով 10-ամյա տղա է վիրավորվել և հոսպիտալացվել, Օդեսայում տեղի ունեցած օդային հարվածի հետևանքով վնասվել է արդյունաբերական օբյեկտ, զոհերի մասին տեղեկություններ չկան։

Խարկովի մարզի Չուգուև քաղաքում անօդաչու թռչող սարքի հարվածի հետևանքով վնասվել են բազմահարկ բնակելի շենքեր: Քաղաքային վարչակազմի տվյալներով՝ մեկ մարդ վիրավորվել է:

Ռուսաստանի շրջանների իշխանությունները հայտնում են Ուկրաինայի զինված ուժերի կողմից հարվածների մասին

Բրյանսկի մարզում ուկրաինական օդային հարվածներից, ըստ մարզի նահանգապետ Ալեքսանդր Բոգոմազի, երկու զոհ կա: Յոթ բնակավայրերում էլեկտրաէներգիայի անջատումներ են:

Պատերազմող կողմերի պնդումներն անկախ աղբյուրների համար դժվար է հաստատել։

XS
SM
MD
LG