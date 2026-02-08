Կիևն ու Մոսկվան հարվածների մասին են հաղորդում

Փետրվարի 7-ի ուշ երեկոյան ռուսական զորքերը հրետակոծել են Խերսոնի Կորաբելնի շրջանը։ Խերսոնի մարզային ռազմական վարչության տեղեկությունների համաձայն՝ երեք կին վիրավորվել է։
Հաղորդվում է, որ Դնեպրոպետրովսկի մարզում ռուսական կրակոցների հետևանքով 10-ամյա տղա է վիրավորվել և հոսպիտալացվել, Օդեսայում տեղի ունեցած օդային հարվածի հետևանքով վնասվել է արդյունաբերական օբյեկտ, զոհերի մասին տեղեկություններ չկան։
Խարկովի մարզի Չուգուև քաղաքում անօդաչու թռչող սարքի հարվածի հետևանքով վնասվել են բազմահարկ բնակելի շենքեր: Քաղաքային վարչակազմի տվյալներով՝ մեկ մարդ վիրավորվել է:
Ռուսաստանի շրջանների իշխանությունները հայտնում են Ուկրաինայի զինված ուժերի կողմից հարվածների մասին
Բրյանսկի մարզում ուկրաինական օդային հարվածներից, ըստ մարզի նահանգապետ Ալեքսանդր Բոգոմազի, երկու զոհ կա: Յոթ բնակավայրերում էլեկտրաէներգիայի անջատումներ են:
Պատերազմող կողմերի պնդումներն անկախ աղբյուրների համար դժվար է հաստատել։