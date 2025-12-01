Ամենայն Հայոց կաթողիկոսը դեկտեմբերի 10-12-ը եպիսկոպոսաց ժողով է հրավիրում:
Մայր Աթոռի տեղեկատվական համակարգի հաղորդագրության համաձայն՝ Գարեգին Երկրորդի տնօրինությամբ, «ի հետևումն նոյեմբերի 4-7-ի Գերագույն հոգևոր խորհրդի ժողովում տեղի ունեցած քննարկումների, դեկտեմբերի 10-12-ը հրավիրվում է եպիսկոպոսաց ժողով՝ քննության առնելու Հայաստանյայց Առաքելական Սուրբ Եկեղեցու շուրջ վերջին զարգացումները և ներեկեղեցական կյանքին առնչվող հարցեր»։
Նոյեմբերի 4-7-ը կայացած ժողովի արդյունքներով Մայր Աթոռի տարածած հաղորդագրության համաձայն՝ Գերագույն հոգևոր խորհուրդը խստորեն դատապարտել է «Եկեղեցու և եկեղեցականների իրավունքների նկատմամբ իրականացվող բացահայտ ապօրինի ոտնձգություններն ու ճնշումները»:
Նոյեմբերի 27-ին վարչապետի հետ հանդիպած ութ եպիսկոպոսներից և արքեպիսկոպոսներից մի քանիսի բացակայության պատճառով հաջորդ օրը տապալվեց Գերագույն հոգևոր խորհրդի ժողովը: Մայր Աթոռի տեղեկատվական համակարգը այնուհետև հայտարարեց՝ դատապարտում են այդ կեցվածքը, բայցև կոչ անում եկեղեցականներին վերադառնալ կանոնական դաշտ, իրենց մտահոգություններն արծարծել եկեղեցու ներսում, չխաթարել եկեղեցու միաբանությունը:
Նույն օրերին արտահոսած հայտարարության մեջ 13 բարձրաստիճան հոգևորականներից ինը Ամենայն Հայոց կաթողիկոսին անվանել են «սրբապղծության հովանավոր»՝ կոչ անելով մյուս եպիսկոպոսներին միանալ Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածինը «սրբապիղծ հոգևորականներից» և նրա մեղքը կիսողներից մաքրելու գործին։ Բարձրաստիճան հոգևորականները Գարեգին Երկրորդի վարքագիծը որակել են անհամատեղելի Հայ եկեղեցու կանոնների հետ։ Այդ մեղադրանքները Մայր Աթոռն անհիմն է որակել:
Հայտարարության հիմքում Մայր Աթոռի դիվանապետ Արշակ արքեպիսկոպոս Խաչատրյանին վերագրվող անպարկեշտ տեսանյութն էր, որում, ըստ Քննչական կոմիտեի, փորձաքննությամբ հաստատվել է, որ արքեպիսկոպոսն է, սակայն բարձրաստիճան հոգևորականը դա հերքում է:
Նոյեմբերի 29-ին 10 եպիսկոպոսներ և արքեպիսկոպոսներ, նրանց թվում՝ վարչապետի հետ հանդիպմանը մասնակցածները, նոր հայտարարություն տարածեցին՝ կոչ անելով Գարեգին Երկրորդին կամովին հանգստյան գնալ: