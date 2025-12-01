Ակնարկներ եղել են որոշակի գործողությունների. Արշակ սրբազանը հաստատեց, որ ԱԱԾ-ականների հետ հանդիպել է

Մայր Աթոռի դիվանապետ Արշակ արքեպիսկոպոս Խաչատրյանն այսօր ասուլիսին հաստատեց, որ մի քանի անգամ հանդիպումներ է ունեցել ԱԱԾ տարբեր պաշտոնյաների հետ, որոնց անունները չնշեց:
«Ես չեմ կանչվել, ըստ էության ծանուցագրեր չեն ուղարկել, պարզապես եղել է հրավեր հանդիպումների, և մենք հանդիպել ենք: Իհարկե, հանդիպումների ընթացքում իրենք հնարավորություն են ունեցել իրենց դիրքորոշումն արտահայտելու, ես իմ դիրքորոշումն եմ արտահայտել», - ի պատասխան «Ազատության» հարցին՝ ասաց Արշակ սրբազանը:
Նա, սակայն, չմանրամասնեց, թե ինչ ժամանակահատվածում կայացած հանդիպումների մասին է խոսքը: Միայն ասաց, որ երկու նման հանդիպում է կայացել: Արքեպիսկոպոսին ԱԱԾ հրավիրելու մասին լուրեր տարածվել էին 2024-ի գարնանը:
«Ակնարկներ եղել են որոշակի գործողություններ իրականացնել, բայց շատ որոշապես հասկանալի դարձել է, որ ես այն անձը չեմ, որի նկատմամբ սպառնալիքներով, վախի ներշնչմամբ, ահաբեկչության հնարավոր է հասնել այնպիսի գործողությունների, որոնք չեն բխում իմ համոզմունքներից», - այսօր հավելեց նա:
Մայր Աթոռի դիվանապետը նշեց, որ ներկայումս էլ մնում է այդ դիրքորոշմանը: Արքեպիսկոպոսը հերքեց իրենց առնչվող վերագրումները՝ տեսանյութը կեղծիք որակելով:
«Ես իմ կյանքում չունեմ արած բաներ, որոնց համար ամաչեմ», - նշեց նա:
Համացանցում անձնական բնույթի տեսագրություններ էին տարածվել ենթադրաբար Արշակ արքեպիսկոպոսի մասնակցությամբ: ՔԿ-ն հաստատել էր, որ տեսագրությունում պատկերվածն Արշակ արքեպիսկոպոսն է, վերջինս, սակայն, հերքեց, որ տեսանյութում պատկերվածն ինքն է, ինչպես նաև որ իր ընտանիքի անդամը՝ իր քեռու կինն է այնտեղ:
«Իհարկե, ես չեմ: Իմ ընտանիքի բոլոր անդամներն էլ շատ տհաճ, անախորժ իրավիճակի մեջ են հայտնվել մեր համերաշխություն քարոզող իշխանությունների թեթև ձեռքով, բայց իրենք էլ միանշանակ հերքում են», - պնդեց սրբազանը:
Հոգևոր ծառայությունը դադարեցնելու անհրաժեշտություն Մայր Աթոռի դիվանապետն այս պահին չի տեսնում:
Համացանցում շրջանառվում էր կաթողիկոսին ուղղված մի նամակ, որը վերագրվում է Արշակ արքեպիսկոպոսի հարցն ուսումնասիրող Էջմիածնական հանձնախմբին: Նամակով նրանք առաջարկում են, որ վեհափառը որոշակի ժամկետով կասեցնի Արշակ արքեպիսկոպոսի զբաղեցրած բոլոր պաշտոնները, և նա ապրի Մայր Աթոռից դուրս, այլ վայրում, որտեղ կորոշի կաթողիկոսը: