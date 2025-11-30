Փաշինյանը Երևանի Սուրբ Սարգիս եկեղեցում մասնակցում է պատարագի

Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը և ԱԳ նախարար Արարատ Միրզոյանը, Երևանի քաղաքապետ Տիգրան Ավինյանը և այլ ՔՊ-ականներ Երևանի Սուրբ Սարգիս եկեղեցում մասնակցում են պատարագի։
Պատարագին մասնակցում է նաև միլիարդատեր Սամվել Կարապետյանի եղբորորդի Նարեկ Կարապետյանը, ով «Մեր ձևով» շարժման համակարգող խորհրդի նախագահն է:
Անցած կիրակի էլ Արարատի Սուրբ Հակոբ եկեղեցում էր պատարագի վարչապետը:
Երևանի Սուրբ Սարգիս եկեղեցին Կաթողիկոսին քննադատած ու Փաշինյանի շնորհակալությանն արժանացած հոգևորականներից Նավասարդ Կճոյանի առաջնորդած Արարատյան թեմի եկեղեցիներից է:
Նախօրեին մի խումբ եպիսկոպոսներ, այդ թվում՝ Նավասարդ Կճոյանը կոչ էին արել Ամենայն հայոց կաթողիկոս Գարեգին Բ-ին կամովին հանգստյան գնալ:
«Մենք ակնկալում ենք, որ Գարեգին Բ Կաթողիկոսը, ի սեր մեր եկեղեցու և մեր ժողովրդի, սթափ կգնահատի ստեղծված իրավիճակը, չի տանի մեր ազգն ու մեր Եկեղեցին ավելորդ ցնցումների, կամովին հանգստյան կկոչվի և այդ կերպ հնարավոր կլինի նոր ընտրություններ կազմակերպելու», - նշված է հայտարարությունում, որը հրապարակվել է վարչապետի ընտանիքին պատկանող «Հայկական ժամանակ»-ում: