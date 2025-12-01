Ամենայն Հայոց կաթողիկոսը չի կարող հեռանալ, դա կլինի դասալքություն. Արշակ սրբազան

Ամենայն Հայոց կաթողիկոսը չի կարող հեռանալ, դա ավելին չի լինի, քան դասալքություն, լրագրողների հետ հանդիպմանն ասաց Մայր Աթոռի դիվանապետ Արշակ արքեպիսկոպոս Խաչատրյանը:
«Ոչ մի նախադրյալ չեմ տեսնում, որ կաթողիկոսը հեռանա: Չի կարող հեռանալ նաև այն դեպքում, անգամ եթե նման հարց են բարձրացնում եպիսկոպոսները»,- անդրադառնալով վարչապետին հանդիպած եպիսկոպոսների վերջին հայտարարությանը՝ հայտարարեց Արշակ սրբազանը:
Նա վստահություն հայտնեց, որ Գարեգին Բ կաթողիկոսը նման քայլի չի գնա:
Բարձրաստիճան հոգևորականների քայլերը Մայր Աթոռի դիվանապետը որակեց դավաճանություն:
Հայ առաքելական եկեղեցու մի խումբ հոգևորականներ 2 օր առաջ նոր հայտարարություն էին տարածել, որով կոչ են անում վեհափառին կամովին հանգստյան գնալ:
«Մենք ակնկալում ենք, որ Գարեգին Բ Կաթողիկոսը, ի սեր մեր եկեղեցու և մեր ժողովրդի, սթափ կգնահատի ստեղծված իրավիճակը, չի տանի մեր ազգն ու մեր Եկեղեցին ավելորդ ցնցումների, կամովին հանգստյան կկոչվի և այդ կերպ հնարավոր կլինի նոր ընտրություններ կազմակերպելու», - նշված է հայտարարությունում, որը հրապարակվել է վարչապետի ընտանիքին պատկանող «Հայկական ժամանակ»-ում:
Այս հայտարարությունը տարածող 10 արքեպիսկոպոսներից ու եպիսկոպոսներից 8-ին օրերս ընդունել էր վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը: