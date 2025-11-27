Փաշինյանը հանդիպել է Հայ Առաքելական եկեղեցու եպիսկոպոսների հետ

Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հանդիպել է Հայ Առաքելական եկեղեցու մի խումբ եպիսկոպոսների հետ:
Նա սոցիալական ցանցում հանդիպումից կարճ տեսանյութ է տարածել՝ կից գրելով. «Կարևոր հանդիպում ունեցա Հայաստանյայց Առաքելական Սուրբ Եկեղեցու մի խումբ եպիսկոպոսների հետ»:
Նրանց թվում են Արարատյան թեմի առաջնորդ Նավասարք արքեպիսկոպոս Կճոյանը, Մերձբալթիկայի Հայոց թեմի առաջնորդ Վազգեն արքեպիսկոպոս Միրզախանյանը:
Հանդիպումից մանրամասներ դեռ չեն հաղորդվել:
Այսօր մի քանի բարձրաստիճան հոգևորականներին վերագրվող հայտարարություն էր տարածվել, որին իր ճեպազրույցում անդրադարձել էր նաև Փաշինյանը՝ դրա իսկությունը կասկածի տակ չդնելով: Նա ասել էր, որ այդ հայտարարությունը ցույց է տալիս, որ եկեղեցում կան հոգևորականներ, «ովքեր նախանձախնդիր են եկեղեցու հոգևոր առաքելության իրականացման գործում»: Սրբազան հայրերի համաձայնության դեպքում Փաշինյանը նրանց հանդիպման էր հրավիրել:
Մայր Աթոռից «Ազատությանը» փոխանցել էին, որ դա խեղաթյուրումներով շարադրված տեքստ է:
Հայտարարությունը շրջանառել էին իշխանամերձ լրատվամիջոցները: Ըստ այդ հրապարակումների՝ եպիսկոպոսները հանդես են եկել նոր հայտարարությամբ, որտեղ փաստել են, որ փորձաքննությամբ հաստատվել է Արշակ արքեպիսկոպոս Խաչատրյանին վերագրվող տեսանյութերի իսկությունը, իսկ Ամենայն Հայոց կաթողիկոսն «ամեն գնով փորձում է կոծկել Արշակի սրբապիղծ արարքը»։