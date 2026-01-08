Մատչելիության հղումներ

Հասարակություն

Կառավարությունը հաստատեց առողջության ապահովագրության ռեգիստրի տվյալների հավաքման կարգը

Հիվանդանոց Երևանում, արխիվ
Հիվանդանոց Երևանում, արխիվ

Կառավարության այսօրվա նիստում հաստատվեց կարգը, թե առողջության համընդհանուր ապահովագրության ռեգիստրում ինչպես են հավաքվելու, պահպանվելու և փոխանցվելու քաղաքացիների տվյալները:

«Որպեսզի անձը, մեկ անգամ տվյալները տրամադրելով որոշակի կառույցի, արդեն հաջորդ կառույցները իրար միջև փոխգործելիության շրջանակներում կարողանան օրենքի և կարգավորումների տրամաբանությամբ ապահովել այդ տեղեկատվության փոխանակումները», - ասաց առողջապահության նախարար Անահիտ Ավանեսյանը:

Քաղաքացիներն Armed հավելված մուտք գործելիս կարող են տեսնել՝ ապահովագրվա՞ծ են պետության կողմից, թե՞ ապահովագրավճար վճարող են: Վերջին խումբը 200 հազար դրամ և ավելի աշխատավարձ ստացող քաղաքացիներն են, նրանք, ի տարբերություն մյուս խմբերի, իրենք են վճարելու ապահովագրության համար: Հավելվածում կցված են նաև հատուցվող ծառայությունների ու բուժհաստատությունների ցանկերը: Չնայած սրան՝ այս օրերին պոլիկլինիկաներում «Ազատությանը» հանդիպած քաղաքացիներից ոմանք դեռ տեղյակ չէին այս նորամուծություններից, բայց տեղյակներ էլ կային:

Կառավարության այսօրվա նիստի օրակարգում ներկայացված փաստաթղթերի շարքում էր նաև ապահովագրության ռեգիստրի աշխատանքի կանոնների նախագծի ամփոփաթերթը: Տարբեր նախարարություններ ներկայացրել էին իրենց դիտողություններն ու առաջարկները։

Օրինակ՝ Պետեկամուտների կոմիտեի համար ընդունելի չի եղել Առողջապահության նախարարության այն առաջարկը, որ 2026-ից հարկային մարմինը տվյալները ռեգիստրին պետք է փոխանցի ոչ թե Կառավարության փոխգործելիության հարթակով, այլ՝ անմիջապես: Կոմիտեն մերժել է այն, նշելով՝ օրենքի ուժի մեջ մտնելուն զուգահեռ տվյալների փոխանցումը պետք է իրականացվի առանց բացառությունների՝ սահմանված կարգով։ Մի քանի կետերի շուրջ անհամաձայնություններ են ունեցել նաև Տարածքային կառավարման ու Արդարադատության նախարարությունները: Այդուհանդերձ, Առողջապահության նախարարության առաջարկն ընդունվեց:

«Մենք պետք է անենք բաներ, որոնք դժվար է, և մենք դժվարություններով, այո, անում ենք այս բանը, որովհետև համոզված ենք, որ դա պետք է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին», - հայտարարեց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը:

Անցած տարեվերջին նախագծի քննարկումների ժամանակ ընդդիմադիր պատգամավորները, դիմելով առողջապահության նախարարին, պնդում էին՝ համակարգն արագ ու հապճեպ է ընդունվել, հատկապես առաջնային օղակը՝ պոլիկլինիկաները պատրաստ չեն դրան: Այս և մի շարք այլ խնդիրների վերաբերյալ մի ռեպորտաժ էլ վերջերս վարչապետ Փաշինյանի աչքով էր ընկել: «Ես էդ ռեպորտաժից իմացա, որ առողջապահության համակարգը փլուզվել է, ջախջախվել է և գոյություն չունի այլևս, մենք տենց կատաստրոֆայի առաջ ենք կանգնած: Ճիշտն ասած՝ վախից անջատեցի հեռուստացույցը: Կարող է՞ մի բան կա՝ մեզ չեք ասում, մենք տեղյակ չենք», - ասաց նա:

Ավանեսյանը, որ խորհրդարանում էլ չէր ընդունում ընդդիմադիրների պնդումները, թվերով արձագանքեց վարչապետի հարցին՝ այսօր առավոտյան ժամը 10:00-ի դրությամբ, ասաց, արդեն 16 հազար 266 մարդ սպասարկվել է ապահովագրության շրջանակներում:

«Երբ որ էդ ռեպորտաժներից գնում ես կոնկրետ պացիենտի սենյակ ու տեսնում ես վիրահատված 80-ամյա մեր քաղաքացին, ով մինչև այդ, եթե էդ խնդիրը ունենար դեկտեմբերի 31-ից առաջ, լրջագույն խնդրի առաջ էր կանգնելու, որովհետև հասանելի չէր լինելու էդ ծառայությունը սրտի ռիթմավարի, երկու օր առաջ վիրահատվել է և երեկ երեկոյան տուն է գնացել», - ասաց նախարարը:

Փաշինյանը հարցրեց՝ այս մի քանի օրերին համակարգի գործարկման որակը 10-բալլանոց սանդղակով որքա՞ն է գնահատում Ավանեսյանը, նախարարն ասաց՝ 6-6.5 բալլ, ինքն ավելի լուրջ խնդիրներ էր սպասում:

Իսկ արդյո՞ք խնդրահարույց չէ, որ թեև առողջության համընդհանուր ապահովագրությունն արդեն գործում է, բայց ռեգիստրի տվյալների հավաքման կարգը նոր է հաստատվում: Առողջապահության նախարարությունից ասացին՝ դրանք իրար լրացնող քայլեր են:

Համակարգի գործարկման համար առանցքային նշանակություն ունեցող ինտեգրված օպերատորի մրցույթն ինչո՞ւ է հայտարարվել, եթե նախարարությունից պնդում են, որ Armed-ն է իր վրա վերցրել օպերատորի հիմնական աշխատանքը: Կամ ինչո՞ւ է համակարգն ուժի մեջ մտել առանց ինտեգրված օպերատորի վերջնական ընտրության: Նախարարի խոսնակ Մարիամ Ծատրյանն ասաց. - «Ապահովագրության ներդրման և գործարկման այս փուլի համար Armed-ը լիովին պատրաստ է այդ ծառայությունները մատուցել: Սխալ պնդում եք անում, երբ ասում եք՝ օրենքը կա, բայց օպերատորը չկա. բա եթե չկա, ինչպե՞ս ենք այսքան ժամանակ աշխատել կամ ինչպե՞ս ենք հենց այս պահին սպասարկում քաղաքացիներին: Այո, Armed-ը կա, բայց ապահովագրության հետագա փուլերի ներդրման, ավելի շատ շահառուների սպասարկման համար մենք տեխնոլոգիական նոր լուծումների ինտեգրման հնարավորությունները դիտարկում ենք: Դրան է միտված նաև մրցույթի հայտարարումը, որը ընթացքի մեջ է, ըստ փուլերի կիրականացվի»:

Ի դեպ, ինտեգրված օպերատորի ընտրության համար հայտարարված մրցույթի առաջին՝ նախաորակավորման փուլի ժամկետն ավարտվել է: Քանի՞ ընկերություն է դիմել, միջազգայի՞ն են դրանք, թե՞ տեղական, հաջորդ փուլ ո՞ր ընկերությունը կամ ընկերություներն են անցել, այս հարցերի պատասխաններն այսօր «Ազատություն»-ը նախարարությունից չստացավ:

Տարիներ շարունակ Առողջապահության նախարարությանը չի հաջողվել գործարկել նաև էլեկտրոնային դեղատոմսերի համակարգը, դեղատները դեռ շարունակում են հակաբիոտիկներ և այլ դեղեր վաճառել առանց դեղատոմսի: Նախարար Ավանեսյանն «Ազատության» հետ զրույցում պնդել էր՝ ապահովագրության համակարգը կլուծի այդ հարցը, դեղատները չեն ստանա դուրս գրված դեղերի համար պետությունից հատկացված գումարները, եթե պատշաճ չլրացնեն:

Այս օրերին նաև համացանցում են տարբեր օգտատերեր շարունակում հարցուփորձ անել՝ ինչպե՞ս օգտվեն համակարգից: Շատերն էլ իրենց Armed հավելվածում չեն գտնում, օրինակ, վերջին հետազոտությունների ամբողջ ցանկը, դրանք հատուկենտ են ներառվել հիվանդանոցների կամ բժիշկների կողմից:

Կառավարության նիստում նախարարն ու վարչապետն վստահեցրեցին՝ դիտողությունները լսում են, խնդիրներից տեղյակ են ու լուծելու են դրանք:

«Շահառուներին մենք անուն-ազգանուններով, հեռախոսի համարներով գիտենք: Պետք է անընդհատ հարցումներ անցկացնել, որպեսզի հենց առաջին ձեռքից իմանանք՝ մարդիկ ինչ պրոբլեմների են հանդիպում», - ասաց Նիկոլ Փաշինյանը:

