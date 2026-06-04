Իսրայելն ու Լիբանանը համաձայնել են հրադադարի շուրջ, ռազմական գործողությունները, սակայն, շարունակվում են

Վաշինգտոնում ԱՄՆ միջնորդությամբ բանակցություններից հետո Իսրայելն ու Լիբանանը համաձայնել են հրադադարի իրականացման շուրջ։
Կողմերը համատեղ հայտարարություն են արել, որն ընթերցել է Պետդեպարտամենտի աշխատակազմի ղեկավար Դանիել Հոլլերը։ Դրանում ասվում է, որ հրադադարը, ի թիվս այլ պայմանների, կախված է Իրանի աջակցությունը վայելող «Հեզբոլա» զինված խմբավորման հարձակումների լիակատար դադարեցումից և Լիբանանի Լիտանի գետից հարավ գտնվող տարածքներից խմբավորման ուժերի տարհանումից։
«Բոլոր երկրները վերահաստատեցին, որ Իսրայելի և Լիբանանի միջև հարաբերությունների ապագան պետք է որոշեն երկու ինքնիշխան կառավարությունները։ Նրանք մերժեցին ցանկացած պետության կամ ոչ պետական դերակատարի կողմից Լիբանանի ապագան պատանդ պահելու ցանկացած փորձ», - հայտարարել է Պետդեպարտամենտի աշխատակազմի ղեկավար Դանիել Հոլլերը։
Կողմերը համաձայնել են ստեղծել «փորձնական գոտիներ», որոնք կվերահսկի բացառապես Լիբանանի զինուժը, իսկ «Հեզբոլա»-ի ներկայությունը կբացառվի։ Սա, ըստ կողմերի, հնարավորություն կտա առաջընթաց գրանցել համապարփակ խաղաղության և անվտանգության համաձայնագրի ուղղությամբ։
Լիբանանն ու Իսրայելը վերահաստատել են, որ միմյանց նկատմամբ թշնամանք չունեն և հանձնառու են շարունակել բանակցությունները՝ վստահություն ձևավորելու համար։ ԱՄՆ-ն էլ կաջակցի Լիբանանի զինված ուժերին՝ դրանց կարողությունները բարելավելու և երկրի ինքնիշխանության արդյունավետ իրականացմանը նպաստելու նպատակով։
Լիբանանն իր հերթին պարտավորվել է ԱՄՆ-ի աջակցությամբ ամրապնդել իր զինված ուժերի կարողությունները՝ երկիրն արդյունավետ վերահսկելու համար։ Իսրայելն էլ վերահաստատել է, որ իր «անվտանգությունը և տարածքային ամբողջականության նկատմամբ հարգանքը կարող են ապահովվել միայն «Հեզբոլա»-ի զինաթափման և Լիբանանում խմբավորման ենթակառուցվածքների ապամոնտաժման միջոցով»։ Կողմերը կրկին կհանդիպեն հունիսի վերջին։
ԱՄՆ-ում Իսրայելի դեսպան Յեխիել Լեյթերը վստահություն է հայտնել, որ հրադադարը կպահպանվի, և կկարողանան վերջ դնել անվերջ ցիկլին, երբ իսրայելական զորքի հետ քաշվելուց հետո «Հեզբոլա»-ն կրկին ակտիվանում է։
«Մենք լիահույս ենք, որ այս անգամ դա կհաջողվի, որովհետև մենք տեսնում ենք, որ Լիբանանի ժողովուրդը հանձնառու է իր երկիրն ազատագրելու «Հեզբոլա»-ի և Իրանի այս չարամիտ ազդեցությունից», - նշել է ԱՄՆ-ում Իսրայելի դեսպան Յեխիել Լեյթերը։
Իսրայելի ազգային անվտանգության նախարարը քննադատել է գործարքը՝ այն անվանելով «լուրջ սխալ»։ Իտամար Բեն-Գվիրն ասել է, որ վարչապետի խորհրդականները նրան սխալ որոշումների են դրդում։ ««Հեզբոլա»-ն միայն կուժեղանա, և Իսրայելը, դրան հաղթելու փոխարեն, հաշտվում է դրա գոյության հետ», - X-ում գրել է նախարարը։
Բեն-Գվիրը նաև նշել է, թե կան պահեր, երբ պետք է իմանալ, «ինչպես ոչ ասել նույնիսկ ԱՄՆ նախագահին»։ «Ու քանի դեռ Իսրայելը դա չի անում, հաջորդ անգամ կառճակատվի «Հեզբոլա»-ի հետ, որը շատ ավելի ուժեղ և վտանգավոր կլինի», - ասել է նա։
Իսրայելի պաշտպանության նախարարը համաձայնագիրը «մեծ նվաճում է» անվանել։ Իսրայելը, այդուհանդերձ, կշարունակի ռազմական գործողությունները Լիբանանի հարավում, հայտարարել է Իսրայել Կացը։ Իսրայելական զորքն էլ կմնա Լիբանանում և կշարունակի «ահաբեկչական ենթակառուցվածքների ապամոնտաժումը», ասել է նա։
Իսրայելը շարունակել է ռազմական գործողությունները Լիբանանի հարավում, կան զոհեր և վիրավորներ։ Անհայտ ծագման ականանետային հարվածից ՄԱԿ-ի խաղաղապահ է զոհվել։
Ու մինչ Իսրայելը շարունակում է Իրանի աջակցությունը վայելող «Հեզբոլա»-ի դեմ գործողությունները, ԱՄՆ նախագահը հայտարարել է, որ Իրանի հետ բանակցություններում առաջընթաց կարող է լինել առաջիկա օրերին։
«Ինձ տեղեկացրել են, որ բանակցություններն իրականում շատ լավ են ընթանում։ Շատ լավ։ Գուցե համաձայնություն ձեռք բերվի։ Գուցե՝ ոչ։ Ո՞վ գիտի։ Բայց եթե դա տեղի ունենա, ապա դա կարող է լինել, օրինակ, հանգստյան օրերին», - ասել է ԱՄՆ նախագահը։
ԱՄՆ-ն նաև ակնկալում է Իրանից դուրս բերել արդեն հարստացված ուրանը, ասել է Թրամփը։