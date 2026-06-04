Իսրայելը կշարունակի ռազմական գործողությունները Լիբանանում՝ չնայած հրադադարին. Կաց

Չնայած Լիբանանի հետ հրադադարի իրականացման մեխանիզմների շուրջ ձեռք բերված համաձայնությանը՝ Իսրայելը կշարունակի ռազմական գործողությունները Լիբանանի հարավում, հայտարարել է Իսրայելի պաշտպանության նախարարը։
Իսրայել Կացը նշել է, որ իսրայելական զորքերը կմնան Լիբանանի հարավում ստեղծված անվտանգության գոտում, այդ թվում՝ Բոֆորտ ամրոցի տարածքում, որն Իսրայելը գրավել է շաբաթ օրը, իսկ տեղահանված լիբանանցիները դեռ չեն կարող վերադառնալ իրենց տները։
Նախարարը նշել է, որ Իսրայելը կշարունակի «այս շրջանում ահաբեկչական ենթակառուցվածքների ապամոնտաժումը», քանի դեռ Իսրայելը, «ի պատասխան իսրայելական համայնքների և տարածքների վրա հարձակումների՝ Բեյրութին հարվածելու ազատություն ունի, որին աջակցում է ԱՄՆ-ն»։
Լիբանանը և Իսրայելը երեկ համաձայնության են եկել Լիբանանում ԱՄՆ-ի աջակցությամբ նոր հրադադարի շուրջ։ Նրանք նախկինում համաձայնել էին ապրիլին դադարեցնել ռազմական գործողությունները, ինչը հետագայում երկարաձգվեց մայիսին, սակայն ռազմական գործողություններն այս ընթացքում շարունակվել են։