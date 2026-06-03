ԱՄՆ-ի հետ փոխհրաձգությունից հետո Իրանը հարվածել է Քուվեյթին և Բահրեյնին. կա զոհ և վիրավորներ

Քուվեյթի միջազգային օդանավակայանի և դիվանագիտական առաքելությունների վրա իրանական հարձակման հետևանքով մեկ մարդ է զոհվել, հայտնում է երկրի Արտգործնախարարությունը՝ չմանրամասնելով, թե դիվանագիտական որ ներկայացուցչություններն են վնասվել։
Քուվեյթի պետական լրատվական գործակալության փոխանցմամբ՝ լրջորեն վնասվել է օդանավակայանի տերմինալներից մեկը, կա մի քանի վիրավոր, թռիչքները վերաուղղորդվում են այլ օդանավակայաններ։
Իրանը Քուվեյթին հարվածել է այն բանից հետո, երբ ԱՄՆ-ին մեղադրել էր այս երկրի տարածքից իրանական ենթակառուցվածքներին հարվածելու համար։
Մինչ այդ ԱՄՆ կենտրոնական հրամանատարությունը հաղորդել էր, որ ինքնապաշտպանական հարվածներ են հասցրել իրանական Քեշմ կղզում գտնվող կառավարման կայանին, խոցել անօդաչուները, որ Իրանն արձակել էր Հորմուզի նեղուցով անցնող առևտրային նավերի ուղղությամբ։ Նշվում էր, թե հարվածներն իրականացվել են այն բանից հետո, երբ Իրանը բալիստիկ հրթիռներ էր արձակել Քուվեյթի և Բահրեյնի ուղղությամբ։
Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսը, սակայն, հայտարարել է, որ փոխհրաձգությունը սկսվել է, երբ ամերիկյան ուժերն են Հորմուզի նեղուցում հարվածել իրանական նավթատարին և վնասել այն։ Դրան ի պատասխան՝ Իրանը հրթիռակոծել է ամերիկա-իսրայելական մի նավ, ինչից հետո ԱՄՆ-ն էլ հարվածել է Քեշմ կղզուց հարավ տեղակայված կապի աշտարակին։
Իրանական կողմը նաև պնդել էր, որ հարվածել է Ծոցում գտնվող ամերիկյան ավիաբազային, այդ թվում՝ ԱՄՆ Հինգերորդ նավատորմի շտաբ-բնակարանին, թեև ԱՄՆ-ն հերքել է այս պնդումը։ Կորպուսը նաև սպառնացել է՝ ԱՄՆ զինուժը ծանր գին կվճարի «Հորմուզի նեղուցի անվտանգությունը խաթարելու» համար։
Պաշտոնական Թեհրանը հայտարարել է, որ ԱՄՆ-ի հարվածները խախտում են հրադադարը և միջազգային իրավունքը։ Արտգործնախարարության հայտարարությունում նշվում է, որ Քուվեյթը և Բահրեյնը ուղղակիորեն պատասխանատու են Իրանի վրա ԱՄՆ հարձակումների համար, քանի որ դրանք այս երկրների տարածքից են իրականացվում։ Իրանը նաև խոստացել է օգտագործել բոլոր հասանելի միջոցները՝ հետագա հարձակումներին պատասխանելու համար։
Մերձավոր Արևելքում նոր էսկալացիան տեղի է ունենում իրանական լրատվամիջոցների հաղորդումների ֆոնին, որ ԱՄՆ-ն և Իրանը օրեր առաջ դադարեցրել են բանակցությունները։ ԱՄՆ նախագահը սոցցանցում հերքել է սա։
«Մեր միջև բանակցությունները շարունակվել են անընդհատ, այդ թվում՝ չորս օր առաջ, երեք օր առաջ, երկու օր առաջ, մեկ օր առաջ և այսօր։ Ո՞ւր կտանեն դրանք, երբեք չես իմանա», - նշել է ԱՄՆ նախագահը։
Հարցազրույցներից մեկում էլ Թրամփը պնդել է, թե Իրանը համաձայնել է հրաժարվել միջուկային զենք ունենալու մտքից։ ԱՄՆ նախագահը նաև ասել է, որ ինչ-որ պահի, թերևս, կհանդիպի Իրանի գերագույն առաջնորդին, որը, ըստ նրա, ներգրավված է բանակցություններում։
Ու մինչ Թեհրանն ու Վաշինգտոնը միմյանց են մեղադրում նոր լարվածության համար, Իսրայելն ու Լիբանանը երեկ ԱՄՆ միջնորդությամբ ուղիղ բանակցությունների հերթական փուլն են անցկացրել։ Ըստ ԱՄՆ պետդեպարտամենտի խոսնակ Թոմի Փիգոթի՝ կողմերն առաջընթաց են գրանցել։
«Քաղաքական և անվտանգության մակարդակներում առաջընթացը շարունակվում է, մինչ մենք հաղթահարում ենք վերջին 20 տարիների անհաջողությունները և շարժվում դեպի համապարփակ համաձայնագիր՝ ուղղված Լիբանանի ինքնիշխանության վերականգնմանը և Իսրայելի անվտանգության ապահովմանը», - ասել է ԱՄՆ Պետդեպարտամենտի խոսնակ Թոմի Փիգոթը։
Չնայած բանակցություններին՝ Իսրայելը շարունակել է ռազմական գործողությունները Լիբանանի հարավում և տարհանվելու հրամաններ է տվել մի քանի բնակավայրերի բնակիչների։
Բանակը պնդում է, որ թիրախավորում է Արևմուտքի կողմից ահաբեկչական ճանաչված և Իրանի աջակցությունը վայելող «Հեզբոլա»-ի ենթակառուցվածքները։ «Հեզբոլա»-ն, իր հերթին, հայտարարել է, որ 13 հարձակում է իրականացրել իսրայելական զորքի վրա։