Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Լուրեր

Լիբանանն ու Իսրայելը համաձայնել են պահպանել հրադադարը

Լիբանանն ու Իսրայելը Վաշինգտոնում կայացած բանակցություններից հետո հայտարարել են, որ համաձայնել են պահպանել հրադադարը։

ԱՄՆ պետքարտուղարության աշխատակազմի ղեկավար Դանիել Հոլերի խոսքով՝ հրադադարը կախված է «Հեզբոլա»-ի կողմից կրակի ամբողջական դադարեցումից և նրա զինյալների՝ Հարավային Լիտանիի հատվածից դուրսբերումից։

ԱՄՆ-ի միջնորդությամբ կողմերը նաև պայմանավորվել են ստեղծել փորձնական գոտիներ, որտեղ վերահսկողությունն ամբողջությամբ պետք է ստանձնի Լիբանանի բանակը՝ դուրս մղելով ոչ պետական զինված խմբերին։

Համաձայնությունը հիմնվում է ապրիլին ձեռք բերված և մայիսին երկարաձգված հրադադարի վրա, թեև այդ ընթացքում բռնությունները շարունակվել էին։ Չորեքշաբթի Լիբանանի հարավում իսրայելական դրոնային հարվածների հետևանքով, ըստ լիբանանյան անվտանգության աղբյուրների, առնվազն վեց մարդ է զոհվել։ Իսրայելն, իր հերթին, հայտնել է, որ խոցել է, իր ձևակերպմամբ, թշնամական թռչող սարքեր, որոնք, հավանաբար, արձակվել էին «Հեզբոլա»-ի կողմից։

ԱՄՆ միջնորդությամբ ավելի վաղ ձեռք բերված առանձին պայմանավորվածությունից հետո դադարեցվել էին հարվածները Բեյրութի հարավային արվարձաններին և սահմանային կրակը։

Իրանը հայտարարել է, որ ԱՄՆ-ի հետ ցանկացած խաղաղության համաձայնություն պետք է ներառի նաև Լիբանանի համար հրադադար։

XS
SM
MD
LG