Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Լուրեր

Իսրայելը և Լիբանանը ԱՄՆ միջնորդությամբ նոր բանակցություններ են անցկացրել

Իսրայելի հարվածների հետևանքները Լիբանանում, հունիսի 1,2026թ.
Իսրայելի հարվածների հետևանքները Լիբանանում, հունիսի 1,2026թ.

Իսրայելն ու Լիբանանը երեկ ԱՄՆ միջնորդությամբ ուղիղ բանակցությունների հերթական փուլն են անցկացրել: Ըստ ԱՄՆ պետդեպարտամենտի խոսնակ Թոմի Փիգոթի՝ կողմերն առաջընթաց են գրանցել:

«Քաղաքական և անվտանգության մակարդակներում առաջընթացը շարունակվում է, մինչ մենք հաղթահարում ենք վերջին 20 տարիների անհաջողությունները և շարժվում դեպի համապարփակ համաձայնագիր՝ ուղղված է Լիբանանի ինքնիշխանության վերականգնմանը և Իսրայելի անվտանգության ապահովմանը»,- ասել է ԱՄՆ Պետդեպարտամենտի խոսնակը:

Չնայած բանակցություններին՝ Իսրայելը շարունակել է ռազմական գործողությունները Լիբանանի հարավում և տարհանվելու հրամաններ է տվել մի քանի բնակավայրերի բնակիչների: Բանակը պնդում է, որ թիրախավորում է Արևմուտքի կողմից ահաբեկչական ճանաչված և Իրանի աջակցությունը վայելող «Հեզբոլա»-ի ենթակառուցվածքները: «Հեզբոլա»-ն իր հերթին հայտարարել է, որ 13 հարձակում է իրականացրել իսրայելական զորքի վրա:

XS
SM
MD
LG