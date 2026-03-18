Իրանը սպառնում է նոր և «ցավոտ» հարվածներ հասցնել՝ ի պատասխան Լարիջանիի սպանության

Մի քանի ժամվա լռությունից հետո Իրանը երեկ հաստատեց՝ Ազգային անվտանգության բարձրագույն խորհրդի քարտուղար Ալի Լարիջանին և Բասիջ» կիսառազմական ուժերի հրամանատար Ղոլամռեզա Սոլեյմանին սպանվել են իսրայելական հարվածից:
Նախկին հոգևոր առաջնորդի սպանությունից հետո Լարիջանին էր փաստացի ղեկավարում երկիրը: Նրան փոխարինողի մասին դեռ չի հաղորդում: Ավելին, վերլուծաբանները համարում են, որ Լարիջանիի սպանությունով Իրանում ղեկավարության խորը վակուում է առաջանում. նրան փոխարինող չկա այն մարդկանց շրջանում, որոնք ողջ են ու աշխատում են կառավարությունում:
Արաղչին հայտարարում է՝ Մոջթաբա Խամենեին «լիովին վերահսկում է իրավիճակը»
Իրանի արտգործնախարարը, սակայն, հայտարարել է՝ Լարիջանիի սպանությունը չի խաթարի կառավարության աշխատանքը, քանզի դա անհատներից կախված չէ: Al Jazeera-ին տված հարցազրույցում Աբբաս Արաղչին պնդել է՝ ԱՄՆ-ն ու Իսրայելը այդպես էլ չհասկացան, որ Իրանն ուժեղ քաղաքական կառուցվածք ունի՝ քաղաքական, տնտեսական և սոցիալական կայացած ինստիտուտներով:
«Մեկ անհատի առկայությունը կամ բացակայությունը չի ազդում այս կառուցվածքի վրա։ Իհարկե, անհատները ազդեցիկ են, և յուրաքանչյուր մարդ կատարում է իր դերը ... բայց կարևորն այն է, որ Իրանի քաղաքական համակարգը շատ ամուր կառուցվածք է»,- հայտարարել է Իրանի ԱԳ նախարար Աբբաս Արաղչին:
Իրանցի պաշտոնյան նաև պնդել է՝ երկրի գերագույն առաջնորդը փետրվարի 28-ի հարձակման ժամանակ միայն թեթև վնասվածքներ է ստացել, ողջ և առողջ է ու լիովին վերահսկում է իրավիճակը: Մոջթաբա Խամենեին, սակայն, հոր սպանությունից ու պաշտոնում նշանակավելուց հետո ոչ մի անգամ չի ներկայացել հանրությանը, այս ընթացքում նրա անունից միայն մեկ գրավոր ուղերձ է տարածվել:
Այսօր արդեն Իսրայելի պաշտպանության նախարարը հայտարարել է, որ «չեզոքացրել են» Իրանի հետախուզության նախարար Էսմայիլ Խաթիբին: Իրանը դեռ չի հաստատել նախարարի սպանության լուրը:
Ի պատասխան Լարիջանիի սպանության՝ Թեհրանը հրթիռակոծել է Թել Ավիվը
Մինչ հստակ չէ, թե ովքեր են հիմա Իրանի վերնախավում որոշում կայացնողները, երկրի գլխավոր դիվանագետը նաև հայտարարել է, թե միջուկային զենք չմշակելու մասին Թեհրանի դիրքորոշումը էապես չի փոխվի, թեև նոր գերագույն առաջնորդը դեռ կարտահայտի իր մոտեցումն այս հարցում: Արաղչին զգուշացրել է՝ պատերազմի համաշխարհային հետևանքների ալիքը նոր է սկսվել և կհասնի բոլորին:
Լարիջանիի սպանությանն ի պատասխան Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսը գիշերը հրթիռակոծել է Իսրայելը, այդ թվում՝ Թել Ավիվը, կա երկու զոհ: Իսրայելի Առողջապահության նախարարության փոխանցմամբ՝ վերջին 24 ժամում երկրում 192 մարդ է վիրավորվել:
Իրանի բանակի գլխավոր շտաբի պետն իր հերթին սպառնացել է նոր և «ցավոտ» հարվածներ հասցնել ի պատասխան Լարիջանիի սպանության:
Իրանը նաև հարվածել է Ծոցի մի քանի երկրներում գտնվող թիրախների, նաև Բաղդադում ԱՄՆ դեսպանատանը:
Իսրայելի բանակն իր հերթին հարվածել է Իրանի հրամանատարական կենտրոնների, հրթիռների արձակման հարթակների և հակաօդային պաշտպանության համակարգերի, այդ թվում՝ Թեհրանում: Ռումբերից մեկն ընկել է Բուշերի ատոմակայանի մոտակայքում: Լորեստան նահանգում մեկ տասնյակից ավելի մարդ է սպանվել:
Դեռ փակ է Հորմուզի նեղուցը
ԱՄՆ-ն էլ հայտնել է, որ ամերիկյան զինուժը հարվածել է Հորմուզի նեղուցի երկայնքով գտնվող իրանական հրթիռային կայաններին՝ կիրառելով հզոր ռումբեր, որոնք կարող են թափանցել բունկերներ։
Իսրայելի բանակը նաև հարվածել է Լիբանանին՝ թիրախավորելով Արևմուտքի կողմից ահաբեկչական ճանաչված և Իրանի աջակցությունը վայելող «Հեզբոլա»-ի ենթակառուցվածքներին: Կա առնվազն 12 զոհ, 40-ից ավելի վիրավոր:
Ռազմական գործողությունների ֆոնին դեռ փակ է Հորմուզի նեղուցը, որտեղով անցնում է աշխարհում սպառվող նավթի մոտ 20%-ը: ԱՄՆ նախագահը հայտարարել է, որ ՆԱՏՕ-ի դաշնակիցների մեծ մասը հրաժարվել է ռազմանավեր ուղարկել նեղուցում նավթատար նավերին ուղեկցելու համար: Դոնալդ Թրամփն ասել է, որ դաշնակիցները «հիմար սխալ» են գործում, իսկ ամերիկյան զինուժն այլևս նրանց կարիքը չունի:
«Կարծում եմ, որ ՆԱՏՕ-ն շատ հիմար սխալ է թույլ տալիս։ Ես վաղուց եմ ինքս ինձ տվել այդ հարցը. հետաքրքիր է, ՆԱՏՕ-ն երբևէ օգնության կհասնի՞ մեզ: Այնպես որ, սա հիանալի փորձություն էր, քանզի մենք նրանց կարիքը չունենք, բայց նրանք պետք է լինեին այնտեղ»,- հայտարարել է ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը:
Իրանի արտգործնախարարն ասել է, որ նեղուցում նոր կանոններ կգործեն՝ ապահովելու նավերի անվտանգ անցումը «հատուկ պայմաններում», որոնք կբխեն Իրանի և տարածաշրջանի շահերից: Մանրամասներ, սակայն, Աբբաս Արաղչին չի ներկայացրել: