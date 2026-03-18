Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
РУС ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Լուրեր

Արաղչի. Իրանի միջուկային ծրագրի ապագան կսահմանի Մոջթաբա Խամենեին

Իրանի ԱԳ նախարար Աբբաս Արաղչի, արխիվ

Իրանի միջուկային ծրագրի ապագան կսահմանի Իրանի նոր գերագույն առաջնորդ այաթոլլա Մոջթաբա Խամենեին: Այդ մասին այսօր «Ալ-Ջազիրա» հեռուստաալիքին տված հարցազրույցում հայտարարել է Իրանի ԱԳ նախարար Աբբաս Արաղչին։

«Այս պահին ես այն դիրքում չեմ, որպեսզի գնահատեմ, թե ինչպիսին կլինի նոր առաջնորդի դիրքորոշումը այս հարցում՝ իրավական կամ քաղաքական տեսանկյունից։ Ինչպես հասկանում եմ, այն չպետք է էապես տարբերվի մեր նախկին գծից, սակայն պետք է սպասենք, մինչև նրա տեսակետները հստակ դառնան», - ասել է Իրանի արտաքին քաղաքականության գերատեսչության ղեկավարը, ընդգծելով՝ Իրանի միջուկային ծրագիրը «միշտ ունեցել է խաղաղ բնույթ»։

«Մենք միշտ ձգտել ենք և շարունակում ենք ձգտել իրականացնել մեր օրինական իրավունքը՝ օգտագործելու ատոմային էներգիան խաղաղ նպատակներով», - ասել է Արաղչին։

Նախքան Իրանի դեմ ԱՄՆ և Իսրայելի պատերազմը բանակցություներն ընթանում էին հենց այս թեմայով։ ԱՄՆ-ը ցանկանում էր կանխել, որպեսզի Թեհրանը միջուկային զենք մշակի։ Իրանը հերքում էր նման մտադրությունը և վստահեցնում, որ պատրաստ է սահմանափակել իր միջուկային ծրագիրը ԱՄՆ խիստ տնտեսական պատժամիջոցների թուլացման դիմաց։

XS
SM
MD
LG