Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
РУС ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Լուրեր

Բեյրութի կենտրոնում իսրայելական հարվածների հետևանքով 6 մարդ է զոհվել

Լիբանանի իշխանությունների տվյալներով՝ այսօր Բեյրութի կենտրոնական հատվածներին հասցված իսրայելական ավիահարվածների հետևանքով 6 մարդ է զոհվել, ևս 24-ը վիրավորվել են։

Բաշուրա թաղամասին հասցված հարվածից առաջ իսրայելական բանակը սոցիալական ցանցերում նախազգուշացում էր հրապարակել՝ նշելով, որ պատրաստվում է հարվածել այդ տարածքում գտնվող «Հեզբոլահի» օբյեկտին։

Սակայն Զուքաք ալ-Բլաթ և Բաստա թաղամասերին հասցված հարվածներից առաջ, ըստ Reuters-ի, որևէ նախազգուշացում չի եղել։ Լիբանանի առողջապահության նախարարության տվյալներով՝ զոհերն ու վիրավորները հենց այդ հարվածների հետևանքն են։

Իսրայելը շարունակում է ուժեղացնել իր հարձակումները Իրանի աջակցությունը վայելող «Հեզբոլահի» դեմ։ Եթե մինչ այժմ Բեյրութում հիմնականում թիրախավորվում էին հարավային արվարձանները, ապա այս անգամ հարվածներ են հասցվել նաև քաղաքի կենտրոնական հատվածներին։


XS
SM
MD
LG