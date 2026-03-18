Բեյրութի կենտրոնում իսրայելական հարվածների հետևանքով 6 մարդ է զոհվել

Լիբանանի իշխանությունների տվյալներով՝ այսօր Բեյրութի կենտրոնական հատվածներին հասցված իսրայելական ավիահարվածների հետևանքով 6 մարդ է զոհվել, ևս 24-ը վիրավորվել են։
Բաշուրա թաղամասին հասցված հարվածից առաջ իսրայելական բանակը սոցիալական ցանցերում նախազգուշացում էր հրապարակել՝ նշելով, որ պատրաստվում է հարվածել այդ տարածքում գտնվող «Հեզբոլահի» օբյեկտին։
Սակայն Զուքաք ալ-Բլաթ և Բաստա թաղամասերին հասցված հարվածներից առաջ, ըստ Reuters-ի, որևէ նախազգուշացում չի եղել։ Լիբանանի առողջապահության նախարարության տվյալներով՝ զոհերն ու վիրավորները հենց այդ հարվածների հետևանքն են։
Իսրայելը շարունակում է ուժեղացնել իր հարձակումները Իրանի աջակցությունը վայելող «Հեզբոլահի» դեմ։ Եթե մինչ այժմ Բեյրութում հիմնականում թիրախավորվում էին հարավային արվարձանները, ապա այս անգամ հարվածներ են հասցվել նաև քաղաքի կենտրոնական հատվածներին։